Criança morre em acidente na Índio Tibiriçá

Colisão entre carros na Rodovia Índio Tibiriçá, em Ribeirão Pires, às 9h deste domingo (7) deixou três vítimas. Os dois motoristas ficaram feridos, mas uma criança, do sexo feminino, veio a óbito no próprio local do acidente, a altura do km 53, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A motorista que acompanhava a criança foi encaminhada com ferimentos na perna para o Hospital de Urgência de São Bernardo. Enquanto isto, o homem que conduzia o segundo automóvel envolvido não sofreu fraturas, mas foi conduzido ao Pronto Socorro do convênio Santa Helena, em Santo André.

Cinco viaturas atendem a ocorrência e o trecho, às 10h45, ainda segue isolado. Em breve, mais informações.