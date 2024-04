Verstappen vence o GP do Japão com tranquilidade e Red Bull conquista sua 31ª dobradinha na F-1

Max Verstappen garantiu a terceira vitória na temporada e a 57ª na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Japão, realizado neste domingo, 7, no Circuito de Suzuka. Sergio Pérez ficou em segundo lugar, o que resultou na 31ª dobradinha da Red Bull na história da F1. Ambos mantiveram as mesmas posições de largada.

Na Ferrari, o espanhol Carlos Sainz alcançou o terceiro lugar no pódio, enquanto Charles Leclerc terminou em quarto. Lando Norris (McLaren) chegou em quinto, à frente de Fernando Alonso (Aston Martin).

A corrida começou com Verstappen na liderança, Pérez em segundo, seguido por Norris (McLaren) e o espanhol Sainz (Ferrari) em quarto. No entanto, ainda na primeira volta, uma batida forte entre Alexander Albon (Williams) e Daniel Ricciardo (Racing Bulls) interrompeu a disputa.

Os pilotos ficaram bem, mas o acidente causou estrago na barreira de proteção e ambos abandonaram a corrida. Depois de aproximadamente 30 minutos de interrupção, apenas 18 pilotos relargaram. Sem grandes surpresas, o circuito seguiu normalmente.

Verstappen cruzou a linha de chegada com uma vantagem de mais de 12 segundos sobre Pérez, conquistando sua terceira vitória em 2024 e consolidando sua liderança absoluta no campeonato mundial. O piloto holandês tem 77, seguido por Pérez, 13 pontos atrás. Na sequência aparecem os pilotos da Ferrari: Leclerc (59) e Sainz (55).

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será realizada em 14 dias, no Grande Prêmio da China, em Xangai. Será a primeira corrida no país desde 2019, antes da pandemia.

Confira a classificação final do GP do Japão de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1h54min23s566.

2º - Sérgio Perez (MEX/Red Bull), a 12s535.

3º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 20s866.

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 26s522.

5º - Lando Norris (ING/McLaren), a 29s700s.

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 44s272.

7º - George Russell (ING/Mercedes), a 45s951.

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 47s525.

9º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 48s626.

10º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 1 volta.

11º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), a 1 volta.

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta.

13º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta.

14º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 1 volta.

15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta.

16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta.

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1 volta.

Não completaram a prova:

Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber)

Daniel Ricciardo (AUS/RB)

Alexander Albon (TAI/Williams)