Autismo marca sessão especial em São Bernardo

A Câmara de São Bernardo se uniu, pelo quinto ano, em um Sábado Azul. Foi um dia dedicado ao debate e ao conhecimento sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as demais neurodivergências.

Além da sessão solene, foram disponibilizados brinquedos infláveis e barracas de algodão-doce. Ocorreram ainda oficinas interativas sobre terapia assistida por animais, reciclagem e a presença de autores de livros sobre o tema.

“Isto é sonhado há 10 anos, ao ver meu filho obediente apresentar dificuldades escolares e recebermos um diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). Desde então se gerou um laço junto a demais famílias de neurodivergentes para evoluir em direitos. Parte deles implantados municipalmente e que orgulhosamente alcançaram até nível nacional, como o cordão de girassol. No Estado, já estamos em diálogo com o governador para que, depois da capital, São Bernardo receba o segundo Centro de Referência e Atendimento Especializado às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista”, destaca o vereador Julinho Fuzari (PSC), defensor da causa autista.

O objetivo em comum dos 16 profissionais que representaram a roda de debates da sessão foi reforçado pela neuropediatra e professora da Faculdade de Medicina do ABC Camila Almeida. “É claro que o tema deveria ser constante na sociedade. Imagine que um ser humano que pode entrar em sofrimento absoluto só pelo som ambiente. Mas os avanços de inclusão que obtemos vem justamente da conscientização a partir de eventos como esse”, afirma a profissional.

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente (Cidadania), participou do evento.