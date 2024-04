Clínica da Família é inaugurada pela Prefeitura no bairro Cidade São Jorge

A Prefeitura de Santo André inaugurou ontem a Clínica da Família São Jorge, no bairro Cidade São Jorge. A nova unidade de saúde vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os atendimentos começam na terça-feira.

A Clínica da Família São Jorge fica em um terreno de 610 metros quadrados. A reforma permitiu melhoria nos fluxos e também ampliação do serviço oferecido para a população, que agora conta com oito médicos, contra cinco de antes da obra.

“Nosso novo modelo de gestão, que começou lá em 2017, saiu do papel e está, dia a dia, melhorando a vida das pessoas. Hoje entregamos mais um equipamento de saúde modernizado, que vai atender com excelência os moradores do bairro Cidade São Jorge”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A entrega da unidade marcou o início dasinaugurações que a Prefeitura vai fazer em comemoração ao aniversário de 471 anos da cidade, celebrado amanhã.