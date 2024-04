Show de Arnaldo Antunes marca 1º dia da Feira da Fraternidade

O cantor Arnaldo Antunes, ex-Titãs e ex-Tribalistas, foi a principal atração em Santo André durante o evento de abertura da Feira da Fraternidade 2024, inaugurada ontem à noite. Nos próximos dias, a programação, que ocorre entre 12h às 22h, terá shows de Inimigos da HP, hoje, e Roupa Nova, amanhã.

A festividade faz parte da comemoração dos 471 anos da cidade, que serão celebrados amanhã. Assim como no ano passado, a Feira da Fraternidade tem cunho solidário, ou seja, a entrada pode ser trocada por 2 kg de alimentos não perecíveis.

“Essa festa que ajuda muita gente foi idealizada pela Ana Carolina (Serra, deputada estadual e ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade) em 2017 e hoje tomou uma proporção que a gente não esperava. Tudo o que fazemos na nossa cidade é graças a uma grande equipe e à população”, disse o prefeito Paulo Serra em discurso que antecedeu o show de Arnaldo Antunes.

A Feira da Fraternidade tem a participação de mais de 50 entidades assistenciais de Santo André no comando das barracas, que dispõem de comidas típicas de diferentes países – tanto doces quanto salgadas. A estrutura tem ainda food trucks, tendas de artesanatos e roupas, espaço kids e espaço para pets.

O evento também disponibiliza uma barraca de vacinação contra a gripe a Covid-19. A tenda funciona das 14h às 21 – hoje também será possível se vacinar das 9h às 12h.

A vacina da gripe está disponível para públicos prioritários, como crianças de 6 meses a 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, com comorbidades, em situação de rua, professores e integrantes das Forças Armadas.

Já o imunizante contra a Covid-19 está disponível para pessoas acima de 6 meses, seguindo a estratégia de vacinação do Ministério da Saúde. Em todos os casos é necessário apresentar documento com foto e número do CPF, e preferencialmente, levar o cartão de vacinação.