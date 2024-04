Império da civilidade

Terminado o prazo para registro de estatutos e filiação partidária na Justiça Eleitoral, ontem, o ambiente político deve começar a se agitar. Em meio à iminência da campanha que decidirá os novos prefeitos e vereadores das sete cidades do Grande ABC, que pode ser feita a partir de 16 de agosto, é fundamental que a democracia seja exercida em sua plenitude, pautada pela apresentação de propostas construtivas e debates que visem ao aumento do bem-estar dos moradores e visitantes da região. Neste contexto, é imperativo que os candidatos – todos eles – abandonem os ataques rasteiros e se concentrem na construção de um diálogo produtivo e respeitoso entre si e com a população.

É necessário compreender que a política é, essencialmente, a arte do diálogo e da negociação em prol do bem comum. Nesse sentido, os candidatos devem se posicionar como adversários legítimos, com ideias e visões distintas para a região, mas jamais como inimigos pessoais. A divergência de opiniões é natural e saudável em uma democracia, desde que seja conduzida com civilidade e respeito mútuo. A população do Grande ABC anseia por uma campanha eleitoral que vá além dos embates pessoais e das acusações infundadas. Os eleitores depositam sua confiança nos candidatos na expectativa de que estes apresentem soluções concretas para os desafios que a região enfrenta.

E problema para os futuros prefeitos e vereadores é o que não falta. Áreas como emprego, mobilidade, segurança, educação e saúde estão carregadas de demandas. Portanto, é fundamental que os postulantes aos cargos políticos dediquem seus esforços à elaboração de propostas sólidas e viáveis, demonstrando compromisso com o desenvolvimento das sete cidades. Neste momento primordial para a democracia, os eleitores do Grande ABC clamam por uma campanha eleitoral pautada pela ética e pela civilidade. É tempo de priorizar o debate de ideias e a busca por soluções que promovam o bem-estar coletivo, deixando de lado os ataques pessoais e a retórica divisionista. Combinado?