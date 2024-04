Paradoxo de Zacarias: governo ou oposição?

É nítido o desconforto do vice-prefeito de Santo André em seu papel de pré-candidato ao Paço pela raia de oposição ao grupo do prefeito Paulo Serra (PSDB), a quem serviu com fidelidade canina nos últimos sete anos. O desejo de Luiz Zacarias (PL) de assumir a cadeira principal do Executivo tem valido momentos de extremo constrangimento, como o que ocorreu na quinta-feira. Enquanto o liberal participava da inauguração da estátua em homenagem a Pelé, no Parque Antônio Fláquer, a poucos metros do local onde o Rei do Futebol marcou o primeiro de seus 1.283 gols, classificando-a como “mais uma obra importante da nossa gestão”, o filho dele, vereador Lucas Zacarias (PL), postava vídeos nas redes sociais criticando o governo por, entre outras coisas, deixar o asfalto “cheio de buracos” e o “atendimento caótico” em unidade de saúde.

BASTIDORES

Situação

Incomodada com a ida do União Brasil para o grupo dissidente liderado pelo vice Luiz Zacarias, a vereadora Ana Veterinária (foto) acertou ontem, último dia da janela partidária, sua filiação no PSD de Santo André, presidido pelo advogado Carlos Eduardo da Silva. De volta ao time do prefeito Paulo Serra, a legisladora é cotada para ser candidata a vice na chapa governista. Em passado recente, a parlamentar admitiu a possibilidade. A sigla filiou também o ex-deputado estadual José Dilson de Carvalho e o ex-vereador José de Araujo.

Definido

O vereador Paulo Chuchu, presidente municipal do PL, vai ser o candidato a vice-prefeito de São Bernardo na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania). Pedido foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Consolo – 1

No meio do clima festivo que dominou a cerimônia de anúncio das pré-candidaturas da dupla Tite Campanella (PL) e Regina Maura Zetone (PSD) a prefeito e a vice de São Caetano, respectivamente, a expressão de abatimento do reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo, era o ponto destoante. A razão do abalo: após um ano em “campanha”, o professor não decolou nas pesquisas, nunca atingindo os dois dígitos da nota de corte, o que o alijou do processo.

Consolo – 2

O prefeito José Auricchio Júnior notou o aliado cabisbaixo no canto da mesa e encheu o reitor de afagos durante o discurso, classificando-o como “uma cabeça diferenciada” e “um amigo há mais de duas décadas”. E finalizou olhando para Leandro Prearo: “O processo político às vezes frustra, mas quando frustra por um objetivo maior, por uma causa maior, tenho certeza de que (a frustração) nos fortalece”.

União

Em postagem conjunta nas redes sociais, Ricardo Yoshio (PSD), ex-assessor especial do governo José de Filippi Júnior (PT), aparece de mãos dadas com o ex-deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos). A legenda, “Juntos por Diadema”, antecipa a composição de chapa que está sendo montada para tentar desalojar o petista do Executivo.

Plano A

Lair Moura, que por muito tempo utilizou a alcunha de Lair da Apraespi em Ribeirão Pires, acaba de ingressar no PSD com um único objetivo: ser o plano A do prefeito Guto Volpi (PL) na indicação de sua vice na chapa pela reeleição.

Plano B

O pré-candidato liberal já teria também os planos B e C caso não emplaque Lair Moura. Tratam-se de Marisa das Casas Próprias (PSD) e da secretária de Educação, Rosí de Marco, que ingressou no Republicanos.