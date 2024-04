Consórcio faz ação conjunta contra a dengue em duas cidades

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realizou ontem ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, na divisa entre os municípios de Santo André e Mauá.

A iniciativa ocorreu nas proximidades do córrego Itrapoã, localizado na divisa entre os bairros Cidade São Jorge, em Santo André, e Parque São Vicente, em Mauá. Durante a ação, equipes das secretarias de Saúde das duas cidades trabalharam em conjunto para identificar e eliminar focos do mosquito transmissor da doença.

Para vistoriar e conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à dengue, foram realizados bloqueios sanitários e visitação casa a casa na região das avenidas São Paulo e Marginal Itrapoã, ambas na Cidade São Jorge, e na Rua Valdemar Costa Filho, no Parque São Vicente.

A ação foi articulada pelo GT (Grupo de Trabalho) Saúde do Consórcio do Grande ABC, que reúne as secretarias de saúde dos municípios consorciados. A iniciativa tem como objetivo combater o mosquito transmissor da dengue de forma conjunta, indo ao encontro do decreto de emergência em Saúde publicado pelos municípios.

Para a coordenadora do GT Saúde e secretária de Saúde de Mauá, Célia Bortoletto, a intensificação das ações preventivas conjuntas intercidades contra a dengue é fundamental para eliminar os focos do mosquito e evitar a sua proliferação. “As ações contra a dengue precisam ser solidárias, pois o mosquito não conhece barreiras. Somente juntos venceremos esse desafio”, ressaltou.

O secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior, destacou a necessidade de atuar fortemente no combate aos focos do mosquito da dengue com visitas domiciliares e bloqueios, com objetivo de impedir a reprodução do vetor. “Essa ação conjunta é muito importante porque conseguimos neutralizar uma área de divisa que só teria eficácia se realizada nos dois municípios. Juntos, tenho certeza que vamos conseguir vencer essa batalha contra o mosquito da dengue”, afirmou.

AÇÕES

As ações na região continuam. Em Santo André, hoje, os agentes de endemias de Santo André estarão na Feira da Fraternidade realizando atividades educativas e de sensibilização da população sobre a prevenção da dengue.

Ainda neste sábado, os agentes de endemias de Mauá farão uma varredura contra a dengue no Jardim Feital, na região da Chácara Maria Aparecida e no entorno do Jardim São João, com agentes comunitários de saúde, além do reforço do trabalho em conjunto com diversos setores da administração municipal.

Também hoje, em Rio Grande da Serra, haverá orientações e esclarecimento de dúvidas sobre a proliferação do mosquito transmissor da dengue na plataforma de embarque e desembarque da estação da CPTM, das 9h às 12h.