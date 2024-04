Palavra do Leitor - 6 de abril de 2024

Religiões

‘A causa de Deus é para unir, não separar’ (Entrevista da Semana, dia 1º). O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal, derrubou norma que dava isenção a líderes religiosos. Sabemos que, em nosso País, existem igrejas que, por serem instrumentos espirituais, pregam movediças e duvidosas verdades. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, nos declara ser inviolável a liberdade de consciência e crença no exercício dos cultos religiosos. Porém, existem “líderes religiosos” profanando levianamente pessoas, acumulando fortunas, no sentido de tornarem-se bilionários, pois não se saciam. Esses dirigentes pregam pseudo fé em nome de um ‘‘deus’’ que não existe. Isso para comprar seus Rolex, jatinhos, carrões importados, mansões faraônicas e fazendas de cavalos e gados. Isso tudo sem manifestar uma só sílaba em nome da verdade absoluta, que nunca é mentirosa, cega e nebulosa.

Cecél Garcia

Santo André

Datena

‘Datena se filia ao PSDB sem definir se será vice de Tabata’ (Política, ontem). Datena já virou meme com estas filiações (já é o seu 11º partido), eu rio muito com isto. Foque no que você é competente (embora eu jamais assistiria ao seu programa), não seja folclore da impressa, até porque competência para política é algo muito diferente de audiência.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Capturados

‘Fugitivos são recapturados a 1.600km de distância, no Pará’ (Setecidades, ontem). Só esse governo deve acreditar que quantidade é melhor que qualidade. Assistimos a operação espetaculosa, frustrada e que consumiu alguns milhões de reais dos contribuintes, com uso de mais de 300 policiais, força nacional etc., mas, só depois de quase 50 dias após o governo desistir desse exagerado aparato policial, é que os dois criminosos da inédita fuga do presídio de segurança máxima de Mossoró, Rio Grande do Norte, foram presos a 1.600km do presídio, perto de Marabá, no Pará. E somente graças à competência e ao serviço de inteligência da Polícia Federal e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) é que, finalmente, os criminosos Deibson Cabral e Rogério Mendonça foram capturados – assim como também outras 14 pessoas que ajudaram os detentos na fuga e que tinham ligação com a facção Comando Vermelho. Que esse triste exemplo de presídio de segurança máxima, abandonado, sem manutenção, sem câmaras funcionando etc., permita lucidez ao Planalto para que entregue essa tarefa a profissionais qualificados no combate a criminalidade. Mesmo porque se Lula arrota que a morte de 30 mil palestinos (que profundamente lamentamos) é genocídio, o que dizer então dos mais 40 mil assassinatos por ano no Brasil?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Pelé – 1

‘Região inaugura estátua de Pelé por primeiro gol’ (Esportes, ontem). Estátua de Pelé é uma homenagem mais que merecida ao melhor e maior futebolista de todos os tempos. Quem não o viu jogar perdeu a oportunidade de assistir a dribles humilhantes, lançamentos primorosos, gols fantásticos e muito mais. O único defeito dele foi não ter jogado pelo Palmeiras.

Vanderlei Retondo

Santo André

Pelé – 2

Quero humildemente agradecer ao prefeito de Santo André, Paulo Serra, que muito cobrei em redes sociais, pela estátua do maior jogador de todos os tempos, Pelé, na Praça do Ipiranguinha, ao lado do Clube Corinthians de Santo André, onde Edson Arantes do Nascimento fez o primeiro dos mais de 1.000 gols em sua carreira. Os andreenses devem ir no local para tirar sua foto mostrando ao mundo que foi em Santo André que o Rei começou a brilhar.

Eduardo Furtado

Mauá