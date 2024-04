A educação de Filippi

É chocante o relato de Vilma Florencio da Silva em Boletim de Ocorrência registrado no 3º DP (Distrito Policial) de Diadema. De acordo com o que contou aos agentes, professor de 62 anos teria agredido seu filho, um aluno de 2 anos, na Emeb José Rodrigues Pinto, na Vila Nogueira. A que ponto chegou a deterioração da educação diademense! A administração municipal, responsável pela unidade, afastou o docente por dois meses, mas ainda deve respostas mais esclarecedoras e consistentes à população. O episódio ocorrido no colégio revela falha grave no sistema educacional da cidade que não pode ser ignorada. O prefeito José de Filippi Júnior (PT) precisa vir a público dar as explicações necessárias à sociedade.

Afastar o acusado do convívio com os estudantes, conforme fez a Prefeitura, é medida necessária e bem-vinda. Mas não basta. Como é que um governo que se diz preocupado com a formação integral dos indivíduos, sobretudo os mais desfavorecidos, não possui mecanismos de proteção aos alunos? Imagine-se o que poderia ocorrer se uma das professoras da Emeb, identificada como Maria Dalva no Boletim de Ocorrência, não tivesse percebido a agressão à criança e, imediatamente, denunciado o colega? A pergunta certamente ecoa na cabeça das centenas de mães diademenses. E o que diz Filippi sobre o assunto? Até o momento, nada! O prefeito guarda absoluto silêncio sobre o episódio.

Filippi deve tomar medidas urgentes para investigar profundamente as circunstâncias desse ato de violência. É inaceitável que recinto – que deveria ser seguro e acolhedor – se transforme em cenário de agressão e trauma. A comunidade exige transparência e responsabilização neste caso para garantir que episódios como esse não se repitam. A proteção das crianças e o respeito aos direitos humanos devem ser prioridades inegociáveis em qualquer sociedade civilizada. O prefeito de Diadema já demonstrou ser um fracasso na construção de unidades escolares, como ficou evidente no caso do Quarteirão da Educação. Que, ao menos, seja mais eficiente ao garantir ambiente saudável nas que já existem.