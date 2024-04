Programação de abril do Sesc Santo André terá espetáculos para divertir crianças e adultos

Abril será um mês de espetáculos incríveis no Sesc Santo André. Diversas apresentações integram a programação, desde os clássicos do circo, marionetes e uma cativante história sobre os caminhos percorridos até encontrarmos nossa identidade.

No dia 6, o Grupo Circo do Asfalto apresentará Gran Circo Opará, uma narrativa que percorre as terras áridas do sertão brasileiro, integrando técnicas circenses e a manipulação de bonecos. Já no dia 20, também com o Grupo Circo do Asfalto, acontecerá o Cabaré Circo do Asfalto, reunindo os principais números do repertório da companhia, como malabarismo, equilibrismo e palhaçaria, além de participações especiais de outros artistas.

Nos dias 13 e 27, a Na Companhia Das Marionetes apresentará Antologia das Marionetes, uma exploração do mundo das marionetes, onde objetos inanimados ganham vida pelas mãos de uma marionetista. E aos domingos, de 7 a 28, no teatro, o Núcleo Abre Caminhos apresentará Kuami - Caminhos para a Identidade, uma jornada musical protagonizada por um elefante e sua amiga sereia, em busca da identidade perdida.

Algumas atividades acontecerão no teatro, mediante a retirada de ingressos pelo Portal Sesc Sp, ou presencialmente nas bilheterias das unidades. Crianças até 12 anos, acompanhadas de adultos pagantes, tem gratuidade no ingresso. Outros delas acontecem na área de convivência, com entrada livre. Confira a programação completa do mês de setembro do Sesc Santo André.

Programação:

Circo

Gran Circo Opará

Com o Grupo Circo do Asfalto

Um velho conta a trajetória de circo mambembe, que faz uma turnê pelas terras áridas do sertão brasileiro, se encontrando com a imensidão do Rio São Francisco que traz vida, lendas, mitos e contos onde se desenrola toda a trama do espetáculo que além das técnicas circenses conta com a manipulação de bonecos.

Dia 6/4, sábado, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Cabaré Circo do Asfalto

Com o Grupo Circo do Asfalto

O cabaré reúne os principais números do repertório da cia, passando por malabarismo, equilibrismo, percha e conta com convidados especiais como Bruno Edson (pratos chineses), Herico Danda (monociclo), Cibele Mateus e família Mateus (palhaçaria) além dos próprios integrantes Fran e Douglas.

Dia 20/4, sábado, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Teatro

Antologia das Marionetes

Com Na Companhia Das Marionetes

Uma titiritera-marionetista abre seu atelier, com toda uma bagagem de memórias visuais, oníricas e reais. A existência das marionetes começa a ganhar vida através das mãos e da ilusão de fazer visível o invisível.

Tecido pelos fios de seus próprios pensamentos questionam as mãos que foram suas criadoras e os relógios que abria na infancia. Nesse universo de objetos antigos inanimados, uma marionetista é capaz de mostrar alma com o mexer de fios e de mecanismos de personagens.

Dias 13 e 27/4, sábados, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Kuami - Caminhos para a Identidade

Com o Núcleo Abre Caminhos

Em uma jornada musical, o elefante mirim africano Kuami e sua amiga Janaina, uma sereia do reino das águas, viajam juntos em uma aventura entre terra, céu e mar à procura da mãe de Kuami, que foi sequestrada. A música é o fio condutor da narrativa entre esses reinos e animais, que buscam encontrar suas raízes a partir de ritmos ancestrais.

De 7 a 28/4, domingos, das 16h às 17h

Teatro

Livre - Autoclassificação

Ingresso - R$30,00 / R$15,00 / R$10,00