Acidente no Trecho Sul do Rodoanel causa congestionamento e interdição

Um acidente grave ocorreu no Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas na manhã desta quinta-feira (4), causando interdição total da pista interna e congestionamento significativo. Segundo informações da SPMar, concessionária responsável, uma carreta baú estava parada no acostamento no km 57 quando um caminhão baú, por motivo desconhecido, chocou-se na traseira da carreta parada. O acidente ocupou o acostamento e a faixa 3 da rodovia.

O acidente resultou em duas vítimas não fatais, ambas ocupantes do caminhão baú. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pelas equipes de emergência. Às 12h21, o helicóptero águia pousou na pista para prestar atendimento, o que levou à interdição total da pista interna do Rodoanel.

No momento da primeira atualização, havia 2 km de congestionamento, do km 59 ao 57, com apenas uma faixa liberada, permitindo que os veículos fluíssem pela faixa 1. Posteriormente, foi atualizado que o congestionamento se estendia do km 60 até o local do acidente, no km 57.

Na última atualização, a SPMar informou que a vítima presa nas ferragens foi retirada. A faixa 2 foi liberada, permitindo que os veículos fluam pela faixa 1 e pelo acostamento. No entanto, o congestionamento ainda persiste, do km 64 ao 57, impactando o fluxo de veículos na região. As autoridades e equipes de resgate continuam no local, e a concessionária pede que os motoristas tenham paciência e redobrem a atenção ao trafegar pela região afetada pelo acidente.