Lugares andreenses. Começa a Semana 2024. Mochila repleta de memórias. Escritas e ilustradas... A obra é sua, prezado leitor.

“A Santo André querida, o Santo André amado. Faz parte da nossa vida, nela sinto-me ancorado”.

José Silva, “Poemas da Cidade – Santo André, livre terra querida”, volume 1, 2014.

Da Semana Santo André 2024 farão parte, também, os bacharelandos de 1978 em Administração de Empresas da Senador Flaquer.

Associados da Ítalo-Brasileira.

A poesia andreense extraída de dez volumes editados por uma vibrante cooperativa popular de livros da Vila Guaraciaba, a Coopacesso.

E, surpresa para nós!, memórias aqui publicadas muitos anos atrás, recortadas, guardadas e a nós enviadas pelos leitores.

SANTO ANDRÉ A LÁPIS

O cronista Vanderlei Retondo redescobriu o paulistano Marcelo Senna e um trabalho maravilhoso sobre Santo André. São 11 desenhos reunidos sob o título “Santo André a lápis”. Data provável: 2008.

Em 2019, ao inaugurar uma exposição na Assembleia Legislativa de São Paulo, Marcelo Senna declarou: "Eu nasci na Mooca e fui criado no Ipiranga. Desde pequeno, sou apaixonado por arquitetura, porque vi muitos prédios sendo construídos em São Paulo, que é um lugar rico em matéria prima para artistas".

Título daquela exposição: “São Paulo a Lápis”.

Retratista, como se autodefine; artista autodidata, outra autodefinição. Artista completo, dizemos nós. Marcelo Senna nos acompanhará nesta Semana andreense. Grato, Vanderlei Retondo.

UMA CRÔNICA

Neste recomeço, “Memória” transcreve uma historinha simples que dificilmente entraria num compêndio acadêmico. História do cotidiano presenciada por um peruano que descobriu o amor pelo Brasil, como um todo, e pelo Grande ABC em particular.

O fato aconteceu em Santo André e, por certo, se repete por este mundão de Deus.

Pedido pouco usual

Uma crônica de Victor Arroyo inspirada nas suas andanças por Santo André, onde trabalhou (*)

De vez em quando sou surpreendido por conversas e frases soltas que ouço na rua, sem querer.

– Boa tarde, desculpe incomodar a senhora, mas tive que tocar sua campainha porque, se não se importar, gostaria de fazer cocô no seu banheiro.

Tipo assim, preciso muito! Foi a primeira vez que vi alguém escolher aleatoriamente uma casa para finalidade tão básica, mas carregada de tanto preconceito.

Nesses tempos de violência, deixar entrar a um desconhecido pode ser mais perigoso do que compartilhar a intimidade de uma privada. Deve ser por isso que a idosa arregalou os olhos e bateu a porta na cara do pedinte, como se tivesse visto o próprio diabo, apertado.

(*) Viagem pelo Brasil – segunda parada. Memórias improváveis de uma vida breve. Sessenta narrativas brasileiras. Em cada cidade, uma crônica. Está na Internet. Livre. Custo zero.

Crédito da foto 1 – Reprodução: Claudio Medice

A LÁPIS. Catedral do Carmo na obra de Marcelo Senna: sede da Diocese de Santo André construída em área doada pela família Queiroz dos Santos

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 7 de abril de 1994 – ano 36, edição 8667

MANCHETE – Atropelador da Goiás pode pegar 20 anos. Polícia procura testemunha-chave que teria visto o carro participando de racha.

DIADEMA – Cidade vota lei de proteção a patrimônio.

NOTA – É a primeira matéria assinada por Vera Magalhães no Diário. A jovem repórter é hoje um nome nacional do jornalismo e sempre lembra que iniciou carreira no Diário do Grande ABC.

FUTEBOL – Na estreia do técnico Jair Picerni, em Campinas, vitória do Santo André sobre a Ponte por 1 a 0, gol de Claudinho.

EM 7 DE ABRIL DE...

1979 – Rede de água do Semasa chegava ao Jardim Santo André e às Vilas Rica e João Ramalho.

Jogo beneficente no Bruno Daniel: Combinado do Grande ABC 3, Milionários 0.

Pelo Combinado, nomes como Mendes, Darcio, Luiz Américo e Adnan.

Pelo Milionários, só craques: Djalma Santos, Beline, Minuca, Oreco, Dudu, Roberto Dias, César, Paulo Borges e Ademar Pantera.

Garrincha esteve presente, mas, com o joelho inchado, não jogou, para decepção da torcida.

A renda, superior a 150 mil cruzeiros, foi destinada ao Lar São Francisco e a outras entidades.

HOJE

Festa da Divina Misericórdia

Dia Mundial da Saúde

Dia Nacional do Jornalista

Dia do Médico Legista

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Araçoiaba da Serra (1857), Jeriquara (1964), Óleo (1917), Ribeirão Corrente (1965) e Torrinha (1922).

Em Santa Catarina: Ascurra, Galvão, Ipumirim, Ouro e São Domingos.

Em Minas Gerais, Patrocínio e Rio Doce.

E mais: Araci (BA), Dores do Rio Preto (ES), José de Freitas (PI) e Pariconha (AL).

2º Domingo da Páscoa

7 de abril

