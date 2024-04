Sesc São Caetano celebra a música brasileira com projeto “choro dentro de casa”

De grande importância na formação da identidade brasileira é reconhecido em excelência e requinte. Sabendo disso o Sesc São Caetano mantem a tradição do choro nas sextas de abril a partir das 20h com o projeto “Choro Dentro de Casa” onde a cada apresentação, projetos musicais contam histórias, apresentam novas composições, interpretam e realizam um tributo a personalidades do chorinho, como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Chiquinha Gonzaga. As apresentações são abertas ao público geral, e com venda de ingressos pela rede SescSP.

Dia 5/4

Cinco Companheiras

Este show marca o encontro de musicistas de diferentes localidades, com influência das mais diversas, de diferentes gerações, todas ligadas pelo Choro, gênero que as uniu.

Nesta apresentação, as cinco musicistas vão tocar composições próprias, composições de autoras contemporâneas, além de prestigiar os grandes mestres e algumas compositoras pioneiras, como a pianista e maestrina Chiquinha Gonzaga.

Dia 12/4

Casa de Marimbondo - Choro Canção

Casa de Marimbondo, um grupo dedicado ao choro brasileiro, apresenta o espetáculo "Choro Canção". O repertório, extraído do álbum, reflete a essência do choro, com arranjos moldados por experiências, histórias e letras. Com Marcelo Cândido, Marcia Mah, Alexander Souza, João Nilton e Rodrigo Moura, o grupo oferece uma autêntica experiência musical brasileira.

Dia 19/4

Quarteto Pizindim

Show de Lançamento "O Choro nas Bordas da Metrópole". O grupo que tem mais de 10 anos de caminhada se formou no ano de 2014 a partir da união de músicos na Zona Leste de São Paulo e, aos poucos, conquistou seu espaço nos palcos e nas rodas de choro. Por meio da música instrumental, os quatro músicos que dão vida ao Pizindim vão além e lançam novos projetos para espalharem o que sabem sobre esse gênero musical tão brasileiro.

Dia 26/4

Fios de Choro - Popular: O Show

POPULAR é o nome do 3º álbum do quarteto Fios de Choro e de seu novo espetáculo. Tocando em pé e com bastante descontração, o show traz obras autorais que mostram toda a força, alegria e poder que a música brasileira tem. Com João Pellegrini (violão de 7 cordas), Igor Nikolai (cavaquinho), Allan Gaia (pandeiro) e participação especial de Morgana Moreno na flauta.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias: Sextas de abril

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Livre

Ingressos: Ingresso - R$30,00 / R$15,00 / R$10,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h sábados e feriados, das 9h às 17h30.