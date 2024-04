MC Mirella fala sobre traição de Dynho Alves e leva invertida ao criticar Pitel e Buda, do BBB24

Nesta segunda-feira, dia 1º de abril, MC Mirella deu o que falar nas redes sociais. Após fazer uma publicação sobre o BBB24, na qual clamava pela eliminação da participante Pitel, a cantora foi criticada por comentários que apontavam uma suposta hipocrisia de sua parte. Sem papas na língua, a famosa decidiu fazer uma série de comentários sobre.

Tudo começou quando Mirella citou o fato de Pitel ser o pivô da separação de Buda, ou Lucas Henrique, com a, até então, esposa, Camila Moura. O casal vem dando o que falar dentro e fora do reality.

Fora Pitel, vem ver o que aconteceu com o casamento do teu amigo aqui fora!, escreveu a funkeira.

Nos comentários, a famosa chegou, até mesmo, a levar uma invertida da amiga e cantora Pocah, ex-BBB21, que a alertou sobre a semelhança com a história de Mirella com Dynho Alves, ex-marido da artista. Para quem não sabe, a celebridade perdoou a traição do cantor, que rolou enquanto ele estava confinado no programa A Fazenda.

Ai, amiga, às vezes tu pede também, né, escreveu.

Em resposta a todo o bafafá, a MC justificou que está contra Pitel por ela ser a única adversário do Quarto Fadas no atual Paredão. Ainda mais, falou sobre a traição do antigo companheiro, ressaltando também a possibilidade de Buda continuar com a ex ao sair do BBB24.

Todo mundo que fica aqui no Twitter e me acompanha por aqui sabe que eu estou torcendo para a final do grupo Fadas. Óbvio que [se] só tem Pitel dos Gnomos nesse Paredão, eu torço sim para sair porque torço para o outro grupo. Tenho algo contra ela? Não. Quero ver a reação dela vendo tudo que aconteceu aqui fora? Sim. Aconteceu coisa parecida comigo? Sim também, começou escrevendo.

A minha época disso já foi. Culpa pelo que passou (comigo) eu não tenho. E, hoje, estou com filha pra criar e muito feliz, o que passou já foi. Inclusive, se for pra Camila e Buda ficarem juntos, que fiquem. Mas, quero que Fadas vá para a final e, obviamente, que a reação da Pitel com tudo que aconteceu vai dar o que falar. E é somente isso, declarou.

Já em outra postagem, citou o comentário de um dos seguidores e complementou sua própria fala.

Ai, você não tem moral pra falar até parece que fui eu que trai alguém, né? Também não posso ter torcida porque aconteceu tal coisa comigo? Se eu perdoei, é um problema meu e minha vida que segue. Onde isso te atinge e atrapalha sua vida? Estou acompanhando um programa o qual eu tenho minha torcida e simples! Os fatos acontecidos no programa não deixam de ser uma situação onde muitos querem ver o desfecho, seja lá qual ele for.

Calma que não acabou por aí! Pedindo que não a tratassem com sarcasmo, MC Mirella isentou a sister de qualquer tipo de culpa na situação entre Buda e Camila Moura.

Me poupe, que sarcasmo, aí, gente, sinceramente? Não tenho mais idade para a isso. Já entendi o Q da questão. Pensem o que quiserem. Torço sim pra Pitel sair e ver todo auê que rolou aqui, e que Bia e Alane continuem! Pronto, não tiro uma vírgula do que eu disse, interpretação é uma coisa individual! Cada um com a sua! Beijos, bom dia!

Ao finalizar o desabafo, resolveu responder diretamente o comentário de um internauta que defendia Pitel. Nas palavras da usuária da web, sempre que um homem erra, a culpa recai na mulher.

Meu anjo, vamos lá pelas circunstâncias DESSE Paredão. Pitel, para mim, [é quem] sai. Se Buda tivesse num Paredão com [as] Fadas ou até com os Gnomos agora na final, para mim ele que sairia (sic). Vocês criam umas coisas que, sinceramente! Não estou socando nada no c* da mulher. Pitel tem relacionamento aberto e tá intacto aqui fora, mas que ela vai ficar chocada como repercutiu aqui, isso ela vai. E não acho que ela tem culpa de nada, isso definitivamente é culpa do Buda, afirmou a cantora.