Milton Neves assume postagem falsa sobre morte de Faustão e se explica

Milton Neves novamente se explicou sobre uma publicação que fez em suas redes sociais na qual anunciou em falso a morte do apresentador Fausto Silva. Anteriormente, o jornalista disse que havia sido hackeado, porém, em entrevista ao Domingo Espetacular, ele assumiu que a postagem foi de sua autoria.

Ele explicou que fez a publicação por acidente porque ficou nervoso ao receber a notícia falsa sobre a morte do apresentador.

- Milton, você confirma que um site ligado a você chegou a anunciar a suposta morte do Faustão?, perguntou Roberto Cabrini.

- Gente, eu não sei fazer isso! Mas eu fiquei tão p**o da vida. Eu sou muito inábil manualmente para tudo. Eu fui apagar. Só que, no nervosismo... Eu estava muito preocupado, eu amo o Faustão. Eu apertei um RT [retuíte], e saiu nas minhas redes sociais, respondeu Milton.

O que aconteceu?

No dia 22 de março, Milton Neves afirmou que sua conta no Instagram havia sido hackeada após divulgar a falsa informação de que Fausto Silva havia morrido. Através da mesma rede social, ele explicou que suas contas foram hackeadas e que não deu a notícia da morte do apresentador.

Após um transplante de rim, Fausto segue vivo e se recuperando no hospital, em São Paulo. Na mensagem oficial, escrita por Milton Neves, ele explicou:

Atenção, pessoal! Hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão! Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus! Vou levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável!