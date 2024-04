Falta de uniformes e mudança de sede afetam Samu em S.Caetano

Funcionários do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de São Caetano estão sem uniforme para trabalhar. Segundo denúncia de um servidor, que falou sob condição de anonimato, os colaboradores do serviço de saúde precisam utilizar os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) de municípios vizinhos como Santo André, São Bernardo, Diadema e também da Capital, durante as ocorrências.

No último sábado (30), a equipe de reportagem esteve na sede do SOS Cidadão 156, no bairro Cerâmica, e constatou um funcionário do Samu chegando na ambulância de São Caetano com uniforme do serviço de saúde de Santo André. Conforme afirma o denunciante, os colaboradores terceirizados do município trabalham em outras cidades, por isso, possuem EPIs desses locais.

No total, a equipe de atendimento de São Caetano é formada por 127 funcionários, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores de ambulância, TARMs (Técnico Auxiliar de Regulação Médica) e operadoras de frota.

“Eles só prometem que vão entregar bota e uniforme, enquanto isso precisamos usar de outras cidades. Tenho que trabalhar com uma bota rasgada, que entra água, porque eles não distribuem, é muito triste a situação. Na verdade, é vergonhoso, uma cidade tão rica como essa não dar EPI para os funcionários que ajudam a salvar vidas”, disse o colaborador.

A falta de uniforme impacta diretamente na segurança dos profissionais, já que o item é considerado um EPI. Além disso, atrapalha durante o atendimento nas ocorrências. “Quando vamos em um atendimento, as pessoas ficam confusas quando chega a ambulância de São Caetano com funcionários usando uniformes de outros municípios e nos questionam sobre isso. Durante um atendimento vital precisamos ficar nos explicando e até amenizamos para não dizer que a Prefeitura não fornece o vestuário necessário”, explicou o profissional.

No dia 24 de fevereiro deste ano, a administração pública inaugurou na Avenida Guido Aliberti a sede do SOS Cidadão 156, serviço que concentra a prestação de socorro pré-hospitalar (ambulância), Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal), Bombeiros, Defesa Civil e trânsito. Na ocasião, o Paço publicou nas redes sociais fotos da inauguração do espaço com o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e a secretária de Saúde Regina Maura Zetone ao lado de funcionários do Samu utilizando uniformes de São Caetano.

“Inaugurou a base com todo mundo usando uniforme novo, depois recolheram todas as roupas com a justificativa de que o corte estava errado, porém, provamos antes da inauguração todos os macacões e botas e estava tudo certo. Desde então estamos trabalhando nessas condições, com uniformes doados por colegas ou emprestados de outros municípios em que atuamos. Foi apenas uma maquiagem para o dia, a realidade é bem diferente”, contou o denunciante.

NOVA LOCALIZAÇÃO

A mudança de endereço da base do Samu também tem gerado reclamações. Localizado anteriormente na Avenida Vital Brasil, em região mais central do município, o novo prédio do serviço de saúde foi transferido para o bairro Cerâmica. Segundo informações divulgadas na época pela Prefeitura, o antigo espaço passará por algumas adequações para receber o Mover – Transporte Sanitário.

“O tempo de resposta para as ocorrências está muito maior, estamos demorando muito mais para chegar até o endereço solicitado. Em muitos casos, precisamos sair do extremo e atravessar toda Avenida Vital Brasil (antigo local da sede), não é um ponto estratégico. A população já está reclamando, perguntam o porquê da demora”, finalizou o funcionário.

O Diário questionou a Prefeitura de São Caetano sobre a falta de uniforme no Samu e também sobre a mudança da sede, se foi realizado algum estudo de impacto, porém, não recebeu retorno até o fechamento desta edição.