Palavra do Leitor - 30 de março de 2024

Idosos e mulheres

Nós, idosos sem limite de idade e mulheres com cota partidária legal, temos a oportunidade de sermos representados se tivermos a coragem de enfrentarmos, juntos, as futuras eleições municipais em qualquer dos cargos, seja do Executivo ou do Legislativo, desde que estejamos aptos e legalmente representados por um partido político e homologados pela convenção. Como candidatos, acredito que só seremos visíveis quando formos eleitos e tivermos voz e voto nos projetos que visam as necessidades reais das nossas comunidades, em todas as áreas sociais. Estou escrevendo nesta coluna do Diário porque ela é democrática e dá a todos o direito de expressão, nos limites legais. Como idoso que sou, fiquei feliz que a idade não impede minha participação no próximo pleito. No entanto, gostaria de ter o apoio de um partido político que realmente tenha interesse em nos dar a oportunidade de representá-lo, uma vez que necessitam de informações pessoais e profissionais dos seus pré-candidatos, ou seja, um currículo político, visando o potencial dos mesmos. A nossa cidade merece ter candidatos com real potencial de gestão superior à atual, considerada boa. Esperamos que os partidos políticos, independentemente de acordos já concretizados, analisem nossas intenções e, se existirem interesse e espaço em seus programas para sermos aproveitados, usem este espaço jornalístico para nos informar, que entraremos em contato. Observação: homens e mulheres, idosos são os sustentáculos familiares.

Euclides Marchi

Santo André

Indicação política

‘Gastos públicos, máquina sem controle’ (Opinião, dia 27). Artigo publicado no Diário, de autoria do Dr. Samuel Hanan, me fez pensar em minha cidade quando ele fala da irresponsabilidade com os gastos públicos e da leniência com a corrupção. São Caetano possui uma das Câmaras mais caras do Brasil. Seu orçamento é maior, por exemplo, que o da Secretaria de Segurança Pública. Isso é irresponsabilidade com os gastos. Com relação à leniência com a corrupção, também citada no artigo, como uma das causas do atraso do nosso País, é de responsabilidade de todos, não só dos políticos. Voltando a São Caetano, tomei conhecimento da demissão de uma enfermeira, que perdeu o emprego a pedido da diretora da UBS (indicada politicamente). Essa diretora é alvo de denúncias sobre o não cumprimento do horário de trabalho, por um blog, e pediu a cabeça da enfermeira por desconfiar que ela repassasse as informações ao blogueiro. Segundo informações, a enfermeira é uma profissional muito estimada e sem conotações políticas partidárias, portanto acusada injustamente. Mas a nossa leniência fica clara quando nenhum usuário da UBS saiu em defesa da profissional, o sindicato dos servidores municipais permaneceu calado, nenhuma nota de repúdio do sindicato dos enfermeiros foi postada e sem nenhuma repercussão da imprensa. Também lenientes, as duas vereadoras da cidade, que deveriam se solidarizar com a profissional e propor uma CPI para investigar as maléficas influências políticas que permitiram uma demissão política. A sociedade não pode continuar sendo leniente com essa aberração que é o preenchimento de cargos por indicação política, principalmente na saúde, de pessoas tecnicamente desqualificadas, para evitar que um dirigente, ao invés de trabalhar para a saúde da população, trabalhe para a política partidária, demitindo uma profissional bem avaliada e protegendo aqueles que não trabalham, mas têm apadrinhamento político.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Pombos no Chico Mendes

Faço caminhada junto com minha esposa diariamente no Espaço Chico Mendes, aqui em São Caetano. Infelizmente, há uma infestação de pombos, e a cada dia se multiplicando. Já fiz reclamação e nada foi feito pela Prefeitura. Sabemos que pombos causam várias doenças, algumas perigosas, mas ninguém toma alguma providência, motivo pelo qual recorro a este prestigioso jornal. Desde já agradeço a colaboração e ajuda.

Nélson Pino

São Caetano

Marielle Franco – 1

‘PF prende 3 suspeitos por morte de Marielle Franco’ (Política, dia 25). Enfim, após muitas acusações injustas, o caso Marielle foi solucionado e seus algozes, encarcerados. Aproveitando essa aura de sucesso, nossas autoridades poderiam nos esclarecer também sobre o autor do atentado ao ex-presidente.

Vanderlei Retondo

Santo André

Marielle Franco – 2

Parabéns para toda a polícia que solucionou o caso Marielle. Nenhum crime pode ficar impune, isto é Justiça. Agora esperamos que os dois fugitivos de Mossoró sejam recapturados, bem como o mandante da facada em Bolsonaro seja identificado.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Dízimo

A Igreja Universal prega em seus cultos que se dê a Deus aquilo que pertence a Deus – dízimos e ofertas – e a César (Estado) o que é de César, que são os pagamentos de impostos. Esse ensinamento é bíblico. Já os proprietários dos templos não devem pagar o que é de César; querem tirar os impostos dos materiais de construção etc. Esta lei do deputado Marcelo Crivella fere as escrituras sagradas e deve ser repudiado pelos deputados federais e senadores da República. O povo paga tudo o que pertence a César, já os proprietários de templos devem ser abolidos os impostos? É muito contraditório, vamos dizer não a essa aberração.

Eduardo Furtado

Mauá