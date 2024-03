Cachorrão inicia hoje mata-mata rumo à A2

Chegou a hora da decisão no Campeonato Paulista da Série A3. A partir de agora são quatro jogos para o tão sonhado acesso e seis para o título (os dois finalistas já garantem vaga na Série A2 de 2025). O EC São Bernardo, que bateu na trave no ano passado, não quer deixar escapar a oportunidade este ano. O time da região, que terminou a primeira fase na segunda colocação com 30 pontos, joga hoje em Sertãozinho contra os donos da casa. A partida, válida pela ida das quartas, será no Estádio Frederico Dalmaso, às 17h. A expectativa é de casa cheia.

O técnico do Cachorrão, Renato Peixe sabe das dificuldades do duelo, mas acredita em um bom resultado para poder decidir com mais tranquilidade em casa. “A gente evoluiu na competição e eles também evoluiram. Será uma partida muito difícil. Temos que estar atentos os 90 minutos. Sabemos que no primeiro não se decide nada, mas é possível encaminhar. E vamos com esse pensamento. Fazer um bom jogo, supreender para pode decidir com mais calma na próxima semana”, falou.

Para a partida desta tarde, o Cachorrão não poderá contar com um dos destaques da competição, o zagueiro artilheiro Alan Uchôa, que está lesionado. Ontem, a equipe do Grande ABC fez seu último treino no CT do I9, em Ribeirão Preto e hoje segue para Sertãozinho por voltas das 14h30. Entre o hotel que o elenco está hospedado e o palco da partida são cerca de 22 km de distância.

A partida terá transmissão ao vivo do no canal do YouTube Futebol Paulista.