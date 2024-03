Santo André inicia obras de requalificação viária na Rua Coronel Alfredo Fláquer

A Rua Coronel Alfredo Fláquer (também conhecida como a parte elevada da Perimetral), em Santo André, começou a receber intervenções que fazem parte do trabalho de requalificação de vias da região central. As obras vão modernizar o calçamento e o pavimento, implementando ainda diversas melhorias focadas em acessibilidade, segundo a Prefeitura.

As obras de requalificação viária estão previstas para contemplar a implantação de calçadas com piso tátil, rampas de acesso, semáforos de pedestres sonorizados, mobiliários urbanos novos e paisagismo exclusivo, além de viário dedicado e com pavimentação reforçada para a circulação de ônibus.

O processo de requalificação das vias da região central se estenderá também para as ruas General Glicério, Luís Pinto Fláquer, Siqueira Campos, Coronel Francisco Amaro, além da Avenida Queirós dos Santos, contemplando cinco quilômetros de vias modernizadas.

Todas as intervenções fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André (PMUS), financiado parcialmente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Com o desenvolvimento deste programa, a Prefeitura de Santo André espera melhorar a trafegabilidade dos ônibus, garantir acesso universal nos quesitos de mobilidade e aprimorar a segurança de pedestres e motoristas.