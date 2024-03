FPF confirma os horários e locais das duas finais do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta-feira os palcos, as datas e os horários das finais do Campeonato Paulista. Os dois jogos serão disputados nos próximos dois domingos. Palmeiras e Santos se enfrentam na Vila Belmiro no confronto de ida enquanto a volta acontece no Allianz Parque.

Após eliminar o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, o Santos mandará a primeira partida da decisão no dia 31 de março, às 18h, no alçapão da Baixada Santista. O desejo do presidente Marcelo Teixeira, que viu quase 45 mil santistas "invadirem" a casa do rival, era levar a final para a capital. No entanto, Corinthians e São Paulo optaram por não ceder seus campos desta vez.

No domingo seguinte, dia 7, será a vez do Palmeiras jogar com o apoio de sua torcida. O time alviverde retornou ao Allianz Parque na semifinal contra o Novorizontino, após uma longa reforma no gramado sintético, que obrigou o time a mandar cinco partidas fora de casa. O duelo também está marcado para as 18h.

O Palmeiras tem a melhor campanha desta edição e busca o tricampeonato do Paulistão. Já o Santos disputa sua primeira final desde 2016. Vale lembrar que o regulamento não prevê vantagem para o alviverde no placar agregado e, em caso de empate, o título será definido nos pênaltis. A única vantagem que tem o Palmeiras é a de decidir em casa. Os dois jogos vão ser transmitidos pela Record, CazéTV, Max e Paulistão Play

Confira os jogos da decisão do Paulistão:

IDA

Santos x Palmeiras

Data: 31 de março, domingo

Horário: 18h

Local: Vila Belmiro

VOLTA

Palmeiras x Santos

Data: 7 de abril, domingo

Horário: 18h

Local: Allianz Parque