Dia D Solidário arrecada 1,5 tonelada de alimentos no Paço de Santo André

Skate, música e solidariedade. Esses foram os ingredientes principais da grande festa realizada no Paço Municipal de Santo André neste domingo (28), no resgate do Dia D Solidário, evento idealizado pelo skatista andreense hexacampeão mundial Sandro Dias que havia sido realizado três vezes (2006, 2007 e 2008) e regressou para integrar o calendário de eventos do aniversário de 471 anos de Santo André.

E o público presente não apenas se divertiu com as músicas de Marcão Britto e Thiago Castanho (Charlie Brown Jr. 30 anos) e vibrou com as manobras de skatistas profissionais e amadores, como deu show de solidariedade: 1,5 tonelada de alimentos não-perecíveis foram doados em troca do ingresso no evento. O montante será encaminhado para o Banco Municipal de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que ajuda 124 entidades assistenciais cadastradas e, consequentemente, cerca de 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade.

"Depois de 16 anos, o Dia D esteve de volta em um grande evento no Paço Municipal, que abrilhantou ainda mais a programação do aniversário de Santo André. E melhor ainda, que comprovou novamente o quanto os andreenses são solidários. Muito bonito ver a participação do público, o show do Charlie Brown Jr. 30 anos e as manobras dos skatistas", destacou o prefeito Paulo Serra.

Antes do show, skatistas de todas as idades desafiaram os quatro metros de altura do half pipe montado no estacionamento do Paço Municipal. Na parte da manhã aconteceram as eliminatórias, enquanto após o almoço foram realizadas as finais. No masculino amador, Pietro Nunes, de 13 anos, foi o campeão, enquanto no feminino open, Helena Laurino, 12, levou a melhor.

E não foram apenas os shapes, trucks e rolamentos e rodinhas que marcaram presença, como as duas rodas das motos de motocross com Fred Kyrillos e convidados, que arrancaram suspiros do público com saltos e manobras radicais.

Depois, Charlie Brown Jr. 30 anos subiu ao palco levando grandes sucessos da banda santista que marcou gerações. E em momento de interação entre músicos e esportistas, diversos skatistas ligados a Santo André se apresentaram enquanto a banda se apresentava, casos de Sandro Dias, Karen Jonz, Rony Gomes, Dan Cezar, Italo Penarrubia e Raicca Ventura.

"Muito legal trazer de volta o Dia D após 16 anos, ainda mais fechando o calendário de eventos do aniversário da cidade. Um grande evento, que lá atrás fizemos três edições, e agora pudemos novamente trazer campeonato de skate, apresentação de profissionais e o show do Marcão Britto e do Thiago Castanho com a celebração aos 30 anos do Charlie Brown Jr.", exaltou Sandro Dias.

O Dia D Solidário integra a programação de eventos dos 471 anos de Santo André, que tem patrocínio de Aesa, Coop, Patriani e Sabesp, co-patrocínio de Ossel Assistência e Paddan Incorporadora. A realização é da Youp, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.