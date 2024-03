Miley Cyrus se declara para Beyoncé após lançamento de feat com a cantora: -Você é tudo e muito mais

Miley Cyrus não economizou palavras após o lançamento de Cowboy Carter, novo álbum de Bey, que conta com uma parceria entre as duas cantoras na faixa II MOST WANTED. Miley fez questão de exaltar a união inédita entre as duas e disse que sua admiração pela musa só aumentou.

- Eu amo Beyoncé muito antes de ter a oportunidade de conhecê-la e trabalhar com ela. Minha admiração ficou muito mais profunda agora que cantei ao seu lado, escreveu Miley.

- Obrigado, Beyoncé. Você é tudo e muito mais. Amo você. A todos que dedicaram seu tempo tornando essa música tão especial, obrigado do fundo do meu coração, continuou a cantora.

Feat de milhões, sim!