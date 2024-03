Charge - 29 de março de 2024

Após o Diário revelar que médico da Policlínica Alvarenga, em São Bernardo, é alvo de investigação de importunação sexual contra enfermeira, a notícia mobilizou representantes da Câmara Municipal e da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) informou que acionará o MP (Ministério Público) para questionar a demissão da vítima pouco tempo depois de reportar o caso, enquanto o vereador Julinho Fuzari (PSC) encaminhou requerimento para que a Prefeitura explique por que o profissional estava no quadro de funcionários mesmo com histórico de acusações e duas prisões (em 2012 e 2019) por suspeita de abuso de pacientes.

“Estou levando essa denúncia ao Ministério Público porque é muito grave, sobretudo a punição à vítima. O MP precisa entrar, verificar responsabilidade junto à Prefeitura de como a gestão faz esse tipo de contratação. É um abusador que atende mulheres. Estamos nos colocamos à disposição da vítima, inclusive juridicamente. O prefeito (Orlando Morando) fez uma live xingando o abusador, mas sequer se solidarizou com a enfermeira. Essa situação é muito triste”, afirma Teixeira.