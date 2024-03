Cachorrão já está no Interior para decisão

O EC São Bernardo chegou ontem a Ribeirão Preto, onde ficará hospedado até amanhã para o confronto com o Sertãozinho, em partida válida pela ida das quartas de final do Paulista da Série A3. O hotel onde está o elenco do Cahorrão fica a cerca de 22 km de distância do palco do jogo. Hoje, o técnico Renato Peixe comanda o último treino para definir a equipe titular.