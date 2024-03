Ex-namorados, Gustavo Mioto teria sido visto no condomínio de Ana Castela

Remember... de novo? De acordo com a colunista Fábia Oliveira, os ex-namorados Gustavo Mioto e Ana Castela teriam se visto no condomínio da boiadeira na última terça-feira, dia 26. Para quem não sabe, os cantores anunciaram o término em janeiro de 2024. No entanto, a história dos pombinhos já vem de antes, com muitas idas e vindas.

Ana Castela e Gustavo Mioto foram a público com o romance em junho de 2023. Em setembro do mesmo ano, terminaram pela primeira vez e voltaram em outubro, deixando os fãs com uma pontinha de esperança ao terminarem pela segunda vez.

Mas, de acordo com Fábia Oliveira, é melhor tirarmos nossos cavalinhos da chuva. Apesar da proximidade dos artistas, a fonte da colunista afirma que os dois apenas mantém uma boa e velha amizade, embora ainda se gostem muito.

Assim, como Mioto já se encontrava aos redores da residência da ex-namorada, aproveitou para fazer uma visitinha. O cantor foi dito por ir ao local para poder resolver a logística de um show, com isso, não pode deixar de perder a oportunidade de ficar pertinho de Castela.