Beyoncé lança música com Miley Cyrus e web reage: Nunca imaginaria

Quando você pensa que o mundo da música não consegue surpreender mais, surge um feat. entre Beyoncé e Miley Cyrus! Dá para acreditar? Pois é, a web também ficou chocada e reagiu muito bem à parceria das duas grandes cantoras norte-americanas.

II Most Wanted é uma das faixas do novo álbum de Beyoncé, o Cowboy Carter, que ainda não lançou no Brasil e em boa parte do mundo. Isso porque ele só ficará disponível a partir da meia-noite do dia 29 de cada país. Inclusive, foi por isso que a parceria foi teoricamente vazada, já que o disco já está no ar em países da Oceania.

Tanto os fãs da Queen B quanto os de Miley ficaram extasiados com a música. E não pense que foi à toa o convite de parceria para a eterna Hannah Montanna! O Cowboy Carter é o início da fase country de Beyoncé e Miley é especialista no gênero, já que é filha do ícone da música Billy Ray Cyrus e foi nascida no Tenesse, nos Estados Unidos.

Uma conta no X resgatou uma entrevista do dia em que MIley, ainda adolescente, conheceu Beyoncé.

- A Beyoncé está aqui, minha mãe está sempre me dizendo o que a Beyoncé faria? Então estou animada para conhecê-la esta noite, disse a dona do hit Flowers.

Se em 2022 me dissessem que Miley Cyrus teria a maior música do ano, ganharia um Grammy e uma colaboração com Beyoncé, nunca que eu acreditaria, escreveu um internauta na mesma rede social.

Já outra, brincou sobre as cantoras serem uma dupla sertaneja:

Meu Deus eu estou passando muito mal. Miley Cyrus e Beyoncé a dupla sertaneja é real, vencemos, comemorou.