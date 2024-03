'Maluco pelo Cruzeiro', Marcelo Moreno confirma despedida para a final do Mineiro

O atacante Marcelo Moreno fará sua despedida do Cruzeiro no dia 07 de abril, horas antes da final do Campeonato Mineiro diante do Atlético-MG, marcado para as 15h30, no Mineirão. O duelo será o de volta é com o mando cruzeirense, já que a primeira partida será neste sábado, dia 30, às 16h30, na Arena MRV. Já foram vendidos mais de 45 mil ingressos.

"Estamos pensando em uma despedida antes do clássico para encerrar essa quarta passagem com o torcedor cruzeirense do jeito que a gente merece. Não existe a possibilidade de eu ficar no banco. A minha vontade foi vir para cá para me despedir do Cruzeiro. Tomara que seja uma festa linda. Quero me despedir feliz. Provavelmente, acontecerá 1h ou 2h antes do clássico", disse o atacante.

Como o próprio jogador indicou, ele não será relacionado para o clássico. O Cruzeiro está preparando atrações para antes da partida para homenagear Marcelo Moreno, que tem 147 partidas pela equipe celeste e 54 gols marcados. Sua despedida em campo deverá acontecer na Bolívia.

"Tenho uma história muito legal no Cruzeiro e eu queria que a despedida fosse aqui. Tenho uma gratidão enorme. Sou maluco por esse time. Estou no lugar certo e na hora certa. Está sendo uma decisão muito difícil. Eu tenho 36 anos e ainda me sinto um garoto, mas temos que tomar decisões na vida. Vai ser algo muito agradável, mas vai ter sim a possibilidade de fazer um jogo na Bolívia. Jogo profissionalmente há 20 anos. O Oriente Petrolero me revelou. Se as portas estiverem abertas, vai ser gratificante também", afirmou.

Marcelo Moreno ainda afirmou que pode voltar ao Cruzeiro em outra função e deixou a possibilidade nas mãos de Ronaldo. "Eu não vou esquecer dos funcionários do clube. São as pessoas mais importantes do clube. Muitas vezes passam despercebidos, mas estão sempre aqui. É gratificante receber esse carinho, e fico muito emocionado. Eu vou levar para sempre comigo. Talvez seja um até breve em uma outra função. As portas do Cruzeiro sempre vão estar abertas, mas vamos vê o que o destino."

Por fim, o atacante revelou que gostaria de estar em campo no clássico, mas admitiu que o momento não é o ideal. "A gente quer estar em campo, ainda mais em um clássico, onde sempre me dei bem. Gostaria de estar em campo com os companheiros, ajudar a levantar a taça, mas chegou a hora de parar. É triste para mim, para os torcedores que já comemoraram muito comigo. Tenho um reconhecimento muito legal dos torcedores, até dos atleticanos, é uma gratidão eterna", disse.