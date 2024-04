Vasco rebate Ramón e Emiliano Díaz e diz que argentinos pediram demissão

A diretoria do Vasco veio a público na noite deste sábado para rebater o técnico Ramón Díaz e seu filho e auxiliar Emiliano Díaz. Mais cedo, os dois argentinos criticaram o clube alegando que foram demitidos "pelo Twitter", em referência à postagem do Vasco sobre a saída deles, após a goleada para o Criciúma por 4 a 0, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

"Imediatamente ao final da partida contra o Criciúma, nos vestiários, Ramón Díaz e Emiliano Díaz pediram demissão ao gerente de futebol do Vasco da Gama, Clauber Rocha. A comissão pediu que a decisão, irrevogável, fosse comunicada imediatamente à diretoria", disse o clube, em nota.

"Logo após, Ramón e Emiliano comunicaram ao elenco e demais e estafe sua decisão, ainda no vestiário, esclarecendo que não faziam mais parte do grupo. Em sequência, a assessoria do clube, presente, noticiou oficialmente o pedido. Ramon e Emiliano se despediram e pediram para se despedir também dos jornalistas", completou a diretoria vascaína.

Pouca horas antes, Ramón Díaz fez um pronunciamento diante dos jornalistas reclamando da forma como foi demitido. "Foi o primeiro clube na minha história de treinador que me fez lutar contra o rebaixamento. Sempre lutei por títulos. Lamento o que passou. O carinho que me foi dado no Brasil foi enorme. Agradeço a todos os vascaínos. Não esperávamos ser demitidos pelo Twitter. Merecíamos outra coisa. Seguramente vamos nos encontrar. Agradecemos a todos", disse o argentino.

Ramón e Emiliano Díaz chegaram ao Vasco em julho do ano passado com a dura missão de fazer a equipe cruzmaltina reagir, diante de uma situação perigosa no Brasileirão. A dupla argentina conseguiu evitar o rebaixamento nas rodadas finais do campeonato.

Neste ano, porém, o time carioca vinha fazendo apresentações abaixo do esperado. No Estadual, caiu na semifinal diante do Nova Iguaçu. No Brasileirão, o Vasco vinha de duas derrotas seguidas por 2 a 1, para Fluminense e Red Bull Bragantino, antes da goleada para o Criciúma, neste sábado. Na rodada de abertura, havia vencido o Grêmio por 2 a 1, e, casa.

O time carioca ocupa no momento a 16ª colocação da tabela, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento do Brasileirão.