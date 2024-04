Em boa fase, judoca Guilherme Schimidt fatura ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania

Em grande fase nas principais competições do mundo, o judoca Guilherme Schimidt voltou a se destacar neste sábado, desta vez no Campeonato Pan-Americano e Oceania, disputado no Rio de Janeiro. O atleta da categoria até 81kg faturou a medalha de ouro em mais uma competição preparatória para a Olimpíada de Paris-2024.

Schimidt é um dos seis judocas brasileiros já com vaga garantida na Olimpíada, no masculino. Rafael Silva (acima de 100kg) e Rafael Macedo (até 90kg), outros dois classificados, também subiram ao pódio neste sábado. No total, o Brasil faturou sete medalhas no individual neste sábado.

Schimidt faturou o primeiro ouro do Brasil neste sábado. Até a final, ele deixou pelo caminho Hugo Rumbo, de Vanuatu, o chileno Jorge Perez e o jamaicano Max Stewart, todos vencidos por ippon. Na decisão, superou o canadense François Gauthier-Drapeau também por ippon após aplicar uma técnica de sacrifício.

O segundo ouro do País veio com Beatriz Souza, na categoria acima de 78kg. Ela faturou seu quinto título continental ao derrubar na final a canadense Ana Laura Portuondo por ippon. Antes, Bia havia batido a chilena Katherine Quevedo e a venezuelana Amaranta Urdaneta, ambas por ippon. Bia também está garantida em Paris-2024.

Rafael Silva, o baby, levou a prata na categoria acima de 100kg. Na final, ele foi derrotado pelo cubano Andy Granda. Luana Carvalho (até 70kg), Rafael Macedo (até 90kg), Leonardo Gonçalves (até 100kg) e Rafael Buzacarini (até 100kg) ficaram com o bronze.

Somando com as medalhas conquistadas na sexta, o país liderou o quadro geral, fechando a competição com seis ouros, três pratas e seis bronzes. "O judô brasileiro, mais uma vez, cumpriu sua missão. Terminamos líderes do quadro geral de medalhas, com uma diferença considerável para o segundo colocado. O Campeonato Pan-Americano é muito importante nessa reta final de preparação em termos de pontuação, de recolocação em posição de cabeça de chave", afirmou Marcelo Teothonio, gerente de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô.

A competição por equipes mistas será realizada neste domingo e terá Brasil x Cuba. O time argentino, que poderia disputar também, acabou se retirando do evento.