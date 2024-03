S.Bernardo dá largada na corrida à Prefeitura

A corrida à sucessão em São Bernardo finalmente deslanchou ontem, dia em que este Diário trouxe a informação exclusiva de que o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) decidiu que vai concorrer ao Paço mesmo que não consiga as bênçãos do prefeito Orlando Morando (PSDB). A reportagem motivou 100% das rodinhas de conversas políticas da cidade, inclusive nos bastidores da sessão da Câmara. A coluna apurou que vereadores e lideranças políticas passaram o dia manifestando apoio ao psebista. O ex-vereador Rafael Demarchi (Novo), cujo nome foi cogitado para vice na chapa, se disse lisonjeado com a lembrança, elogiou Marcelo, a quem chamou de “grande amigo”, mas negou a hipótese: “Meu sonho é o mesmo que o dele: ser prefeito de São Bernardo. Sou pré-candidato”.

BASTIDORES

Galvão?

Orlando Morando deixou transparecer que está preocupado com o protagonismo do vereador Paulo Chuchu (PL-foto), lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro pré-candidato a vice em outubro – provavelmente na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania). O tucano gastou boa parte da live de ontem com brincadeirinhas infantis em que menosprezava as qualidades nutritivas do legume, que é o apelido do legislador. “Não gosto de chuchu”, disse, citando que existe o “político chuchu, que não tem gosto de nada”.

Revoada

Mais dois vereadores anunciaram ontem que estão deixando o PSDB em São Caetano, ambos com destino ao PSD: Daniel Córdoba e Olyntho Voltarelli. A dupla segue o mesmo caminho já trilhado pelo presidente Pio Mielo e também por Beto Vidoski, que se aninhou no PRD. Agora, a bancada tucana na Câmara ficou reduzida a dois representantes, que garantem fidelidade ao partido: Marcos Fontes e Fábio Soares.



Romaria

Observadores mais atentos da cena política andreense notaram a grande movimentação de pré-candidatos a vereador que integram partidos ligados ao grupo governista no Hotel Go Inn, anexo ao Atrium Shopping. Explicação: começou a produção de materiais audiovisuais da campanha que se aproxima.



Estranho no ninho

Pré-candidata do PT a prefeita de Santo André, Bete Siraque promoveu no sábado encontro com sindicalistas na sede dos Rodoviários do Grande ABC. Prestigiaram a atividade o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, e os deputados estaduais Teonílio Barba e Rômulo Fernandes. Uma figura em especial chamou a atenção: Ricardo Álvarez (Psol). O vereador andreense, que não tem base sindical, tietou explicitamente a petista, pedindo, inclusive, licença para uma selfie. O Psol briga pela indicação do vice na chapa, disputada também por PV e PCdoB.



Sono

O clima na plenária da Bete Siraque, a propósito, não era lá dos mais empolgantes. Gaiato, um dos presentes brincou: “Já fui em velório mais animado”.



Quinta-Feira Santa

O ex-prefeito de Ribeirão Pires Adler Kiko Teixeira (MDB) ganhou mais um tempo para tentar escapar da reprovação dos balancetes fiscais referentes ao exercício de 2020. Rejeitadas pelo TCE, as contas estão na ordem do dia para serem apreciadas pelos vereadores. A matéria deveria ser analisada na semana passada, mas o sobrinho do emedebista, vereador Rato Teixeira (PSDB), pediu vista por uma sessão. Teoricamente, o assunto voltaria hoje para avaliação do plenário. Porém, com a decretação de ponto facultativo na cidade, o tucano ganha fôlego de mais uma semana.