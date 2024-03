Castro 'corta' Lula de foto com Macron mas mão de presidente aparece

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), publicou uma foto em sua rede social com o presidente da França, Emmanuel Macron, tirada na quarta-feira, 27, durante o lançamento do terceiro submarino oriundo da parceria entre os governos brasileiro e francês. No registro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está atrás de Macron e, apesar de não ser citado, a mão dele aparece.

O governador celebrou a presença de Macron no Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e afirmou que a "visita fortalece ainda mais os laços entre o Brasil e a França", mas não mencionou Lula. O Tonelero, submarino batizado pela primeira-dama Janja, é o terceiro construído totalmente no Brasil pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), iniciativa que se deu em acordo firmado com a França, em 2008, no segundo mandato do presidente brasileiro.

Castro, que na foto aperta a mão do chefe do Executivo francês, ainda disse na publicação que a visita consolida "uma parceria econômica de grande importância para nós. A viagem intensifica nossa cooperação e estreita os acordos comerciais entre os países".

Do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador do Rio disse em evento ocorrido em fevereiro que "as eleições acabaram. Temos que trabalhar juntos independentemente da coloração partidária e das bandeiras ideológicas", retribuindo aceno do presidente.