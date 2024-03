Daniel Kahneman, pioneiro da economia comportamental, morre aos 90 anos

Daniel Kahneman, professor de psicologia da Universidade de Princeton, nos EUA, cujo trabalho lançou as bases para o campo da economia comportamental, morreu na quarta-feira. Ele tinha 90 anos.

Kahneman e o pesquisador Amos Tversky, que morreu em 1996, derrubaram os pressupostos econômicos tradicionais de que as pessoas agem consistentemente de forma racional e tendo em mente o seu interesse próprio. Em vez disso, experiências conduzidas pelos dois psicólogos nascidos em Israel mostraram que, quando confrontadas com situações complexas, as pessoas muitas vezes confiam em regras práticas que podem levá-las a comportar-se irracionalmente.

As percepções do trabalho de Kahneman e Tversky foram amplamente adotadas em muitos campos além da psicologia e da economia, incluindo direito, marketing, governo, gestão de investimentos e até mesmo o planejamento de projetos gigantescos de infraestrutura. Fonte: Dow Jones Newswires.