Rappin’ Hood faz show no Sesc Santo André sábado

O rapper Rappin’ Hood vem ao Sesc Santo André celebrar os mais de 30 anos de carreira. Artista conhecido pelo estilo exclusivo, que une o rap e o samba, duas vertentes musicais que representam as vozes das periferias, Rappin’ Hood é reconhecido nacionalmente pelo estilo inovador das composições, melodias e por transmitir mensagens reflexivas. Ele se apresenta no teatro da unidade no sábado (30), a partir das 19h.

Os ingressos já estão à venda no site da rede e na bilheteria. Os preços variam entre R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia entrada) e R$ 50 (inteira).

O Sesc fica na Rua Tamarutaca, número 302, na Vila Guiomar.

OUTRO ESPETÁCULO

No início de abril, nos dias 5 e 6, o Sesc Santo André recebe a peça Burnout, concebida por Lis Ricci e com direção de Erica Montanheiro. O espetáculo narra o encontro de quatro mulheres: uma mãe, uma atriz, uma cantora e uma professora.

A peça questiona as escolhas que levam ao burnout, especialmente em profissões como saúde e educação, nas quais mulheres e mães são mais afetadas. Baseado na própria vivência de Ricci como ex-docente, o espetáculo revela o acúmulo de funções e a pressão do sistema capitalista como fatores determinantes. As vendas já estão abertas e com mesmos valores.