Justiça proíbe Alexandre Correa de expor o filho e citar o nome de Ana Hickmann

Após a publicação de Alexandre Correa de um vídeo em que o filho de Ana Hickmann aparecia comentando o dia da agressão da apresentadora, quando Alexandre brigou com a ex-esposa e acabou machucando o braço da apresentadora, a Justiça proibiu o empresário de mostrar a imagem da criança.

Segundo a assessora de imprensa da modelo informou, a equipe dela entrou com um pedido de proteção do filho a exposições:

O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a solicitação de Ana Hickmann para proteger a si e ao filho da exposição cometida por Alexandre Correa. Com essa decisão, publicada nesta quarta-feira (27), Alexandre está impedido de utilizar a imagem da criança em assuntos relacionados ao processo, como já fez diversas vezes anteriormente, com publicação em rede social e na imprensa. Além disso, Alexandre está proibido de caluniar e cometer injúrias contra Ana Hickmann em qualquer meio de comunicação. Ana Hickmann segue protegendo o filho da exposição desnecessária e mantém o mesmo comportamento em respeito à justiça e preservação do menor.

Correa também não pode citar o nome de Hickmann em seus posicionamentos. Vale lembrar que o jovem Alezinho tem dez anos de idade e recebe visitas supervisionadas do pai, mas continua morando com a mãe.