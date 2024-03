Claumirzinho, do Molejo, visita Anderson Leonardo no hospital: - Pegou minha mão, conversou comigo um pouquinho

Mais um dos membros do Molejo atualizou o estado de saúde de Anderson Leonardo, que está internado em estado grave. Claumirzinho Gomes revelou por meio das redes sociais que o colega teve uma melhora:

- Entrei no quarto e ele estendeu a mão, pegou minha mão, conversou comigo um pouquinho. [Estou] com a força renovada. Vamos continuar aí com nossas orações, correntes positivas para o Anderson e vamos caminhando devagar. Vamos lá, gente. Não parem não!

Vale lembrar que Anderson anunciou a descoberta de um câncer inguinal em outubro de 2022, a doença é localizada na região da virilha. Esta internação aconteceu depois do cantor ter recebido alta por um período de 21 dias no hospital.