PIB do Canadá avança 0,6% em janeiro ante dezembro, superando previsão

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá cresceu 0,6% em janeiro, na comparação com o mês anterior, na leitura divulgada nesta quinta-feira, 28, pela Statistics Canada. Analistas ouvidos pela FactSet previam 0,4%, que era também a leitura preliminar antes divulgada.

O dado mostra avanço modesto, mas relativamente disseminado, no início deste ano, o que apoia as expectativas de que o Banco Central do Canadá consiga gerenciar um pouco suave na economia, após uma agressiva campanha de altas de juros.

Economistas em geral esperam que o BC canadense mantenha a taxa básica de juros no próximo mês, na máxima em duas décadas de 5% pela sexta vez consecutiva. Ele deve, porém, sinalizar que se prepara para cortar os juros mais adiante neste ano, com a inflação desacelerando, o relaxamento do mercado de trabalho e uma confiança mais fraca dos consumidores e das empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.