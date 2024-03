Vai rolar? Isabelle fala sobre possibilidade de ficar com Matteus no BBB24: - Gosto de dançar com ele

O BBB24 teve mais uma madrugada bastante agitada na casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira, dia 28. Durante a última festa do Líder, os brothers decidiram aproveitar tudo que tinham direito e conversaram muito sobre tudo que rolou ao longo do confinamento. Já na reta final do programa, os confinados estão preocupados com o que pode acontecer nos próximos dias no jogo.

Trajando roupas neon e com muitas cores, o top 10 se jogou na pista de dança e rolou até coreografia entre Matteus, Davi e MC Bin Laden, mesmo depois da briga que eles protagonizaram após o Sincerão. Parece o que clima realmente deu uma acalmada por lá, hein?!

Apesar do momento ter sido planejado pela produção, os três não tiveram problemas em mostrem os passinhos de dança e se divertirem com a música animada. É esse clima que a gente gosta, né?

E as músicas além de causarem muitas danças, também rolou conversa sobre relacionamentos, beijos e romance entre as sisters. Enquanto ouviam Bixinho de Duda Beat, Alane disparou para Isabelle:

- Já que estamos aqui, vamos aproveitar o tempo que nos resta.

A manauara entrou na brincadeira e disse que iria beijar a amiga, mas nada aconteceu entre elas de fato. Um pouco tempo depois, o possível affair entre Matteus e Isabelle voltou a ser assunto. Beatriz chegou a questionar se há a possibilidade de rolar alguma coisa entre os dois, mas a sister ficou um pouco na dúvida.

- Não sei. [...] Eu gosto de dançar com ele, de brincar com ele.

Bia ainda disse que Matteus é um príncipe e o sonho de toda sogra, mas a manauara seguiu bastante confusa, apesar das amigas dizerem que existe uma química entre os dois.

- Deixa o coração falar, aconselhou a vendedora.

E mais uma noite rolou dancinha entre eles! Isabelle e Matteus dançaram bem grudadinhos na pista de dança e roubaram olhares dos amigos que acompanhavam tudo de perto.

Em outro momento, Lucas Buda revelou um acordo que fez com a ex-esposa Camila Moura. Vale lembrar que o brother ainda não sabe sobre o pedido de divórcio feito pela ex-companheira, então, ele ainda acredita que o casamento continua. O professor confessou que os dois bolaram planos financeiros para que ele conseguisse ficar confinado.

Lucas disse que tem medo de sair da casa mais vigiada do Brasil sem um novo emprego para se manter financeiramente. Em conversa com Giovanna, ele contou:

- Se eu não ganhar o prêmio, eu preciso de trabalho urgente porque o dinheiro que eu tinha era até março. Abril, era tipo assim: Camila, soma tudo que você vai receber no dia 25, guarda para usar em abril para poder pelo menos conseguir ir até maio arrumar alguma coisa para fazer. Eu não tenho foto para vender, música, nada. Tenho que construir do zero, e isso demanda tempo.