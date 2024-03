Medvedev supera Jarry e 'gritaria chilena' e reencontra Sinner na semifinal em Miami

Atual campeão em Miami, o russo Daniil Medvedev está a um jogo de defender o título. Nesta quarta-feira, o terceiro cabeça de chave do Masters 1000 superou Nicolás Jarry e a empolgada torcida chilena investindo no potente saque para avançar à semifinal com 6/2 e 7/6 (9/7), na qual reencontra o italiano Jannik Sinner, de quem ganhou na decisão de 2023.

O russo entrou em quadra nesta quarta-feira sob pressão. O famoso "chi, chi, chi, le, le, le", que costuma seguir a seleção chilena e seus astros nos esportes estava presente para empurrar Jarry diante do favorito russo.

Mas o começo da partida serviu para Medvedev mostrar que anda bem nos golpes e no psicólogo. Sem se inibir com parte da torcida contra, foi logo abrindo 4 a 1 aproveitando um break point no jogo e deixando o empolgado oponente desestabilizado.

Com nova quebra no oitavo game, Medvedev fechou a parcial com tranquilos 6 a 2 após somente 33 minutos. Celebrou a conquista do set enquanto Jarry tentava se restabelecer para "voltar" à disputa.

Mais centrado e arrancando aplausos por algumas jogadas diferenciadas, o cabeça de chave 23, algoz do brasileiro Thiago Wild, equilibrou as ações e manteve a troca de serviços. Ocorre que não conseguia ameaçar o saque de Medvedev - teve o primeiro break point somente no 10° game do segundo set - e ficou sob pressão com 6 a 5 contra.

O russo podia fechar com a quebra e parecia mais tranquilo na quadra. Não conseguir pressionar o serviço de Medvedev foi deixando Jarry inquieto. Na parcial anterior, bateu com raiva na bola após perder o ponto e foi repreendido pelo árbitro, que ainda sofria pedindo silêncio aos chilenos. A partida foi ao tie-break.

O campeão abriu logo 2 a 0, com um break. Mas Jarry reagiu e virou para 4 a 3 também investindo nas bolas longas e fortes. Medvedev parou na rede e quem ficou mais perto de levar o set foi Jarry. O chileno tinha dois serviços e fecharia confirmando. Perdeu os dois, com bolas para fora.

Medvedev teve, então, o match point. Mas também falhou na rede ao errar a direita. Com 8 a 7, teve o saque e o terceiro match point e ganhou com devolução para fora do lutador tenista chileno.