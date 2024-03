Ponte Preta acerta 'pacotão' de reforços e tem mais nomes no radar para Série B

Depois de anunciar oficialmente a chegada dos primeiros quatro reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria executiva da Ponte Preta acertou com mais dois jogadores, que inclusive, já integram o elenco nesta intertemporada. São eles: o goleiro William Assman e o atacante Matheus Régis.

O anúncio oficial da dupla deve acontecer nos próximos dias, quando todas as pendências burocráticas tiverem sido resolvidas e os exames médicos aprovados. A mesma situação vale para o lateral-esquerdo Zé Mário, que tem um pré-contrato assinado com a Ponte Preta, mas ainda busca sua liberação junto à Inter de Limeira.

Revelado pelo Juventude, o goleiro William Assman, tem 26 anos, e estava no Santa Cruz, onde disputou o Campeonato Pernambucano. Neste primeiro momento, chega para disputar a titularidade e fazer 'sombra' para Pedro Rocha. O novo goleiro também tem passagem pelo Aimoré-RS, onde jogou a Série D do ano passado.

Já o atacante Matheus Régis vinha negociando com a Ponte Preta desde a semana passada, mas só agora houve o acerto. Aos 24 anos, foi titular do São Bernardo no Paulistão, onde fez 14 jogos e marcou três gols, além de ter dado uma assistência. Revelado no Botafogo-PB, o atacante tem passagens por Desportiva Guarabira, CSP, Treze, Campinense, CSE e Atlético-GO.

Além do acerto com esses dois novos jogadores, a diretoria tem mais alguns nomes no radar, principalmente visando reforçar o setor defensivo. Os nomes que mais ganharam força no estádio Moisés Lucarelli nas últimas horas foram o zagueiro Sérgio Raphael e o lateral-direito Vitor Ricardo.

Sérgio Raphael vem sendo um dos destaques do Nova Iguaçu-RJ, que surpreendeu a todos e chegou a grande final do Carioca nesta temporada e irá enfrentar o Flamengo na decisão. No time fluminense é titular absoluto. Aos 31 anos, tem rodagem internacional com passagens pelo mundo árabe, Portugal e Bolívia.

Já o lateral-direito Vitor Ricardo também disputou o Paulistão pelo São Bernardo e está nos planos do time do ABC para a Série C, mas a Ponte Preta faz uma investida pelo empréstimo. O atual contrato dele é válido até o final de outubro. Cria da base do Flamengo, tem passagens por Fortaleza, Aparecidense e Ferroviária.

Neste ano, a Ponte Preta irá tentar fazer uma campanha diferente da Série B de 2023, onde brigou contra o rebaixamento até a última rodada. O time campineiro estreia no final de semana do dia 20 de abril, diante do Coritiba, em Campinas.