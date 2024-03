Timothée Chalamet aparece como Bob Dylan em primeira foto oficial da cinebiografia do músico

Timothée Chalamet, estrela de Duna e Wonka, surgiu pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, caracterizado como Bob Dylan. Ainda sem data de estreia, o ator viverá o cantor norte-americano na cinebiografia A Complete Unknown, que começou a ser filmada recentemente.

O clique compartilhado pelo diretor do longa, James Mangold, mostra o ator pelas ruas de Manhattan, no set de filmagem.

Com roteiro de Jay Cocks, além do astro, o filme contará com Benedict Cumberbatch como o empresário do músico; e Elle Fanning no papel Sylvie Russo, namorada de Dylan na época da faculdade.