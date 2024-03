Lea Michele, estrela de Glee, está esperando segundo filho com empresário

A família de Lea Michele vai crescer. Nesta quarta-feira, dia 27, a atriz de Glee anunciou que está esperando o segundo filho com o empresário Zandy Reich.

Nas redes sociais, ela publicou cliques em que apareceu segurando a barriguinha de gravidez e escreveu:

Mamãe, papai e Ever estão muito felizes.

A atriz é casada com Zandy Reich desde 2019. Em agosto de 2020, o primeiro filho do casal, Ever Leo, veio ao mundo. Fofos, né?