Luciano Szafir celebra aniversário de Xuxa com homenagem: -Conta comigo para qualquer coisa sempre

Luciano Szafir usou o Instagram nesta quarta-feira, dia 27, para celebrar o aniversário de Xuxa Meneghel, mãe de sua filha mais velha, Sasha Meneghel. O ator e modelo desejou um feliz aniversário para ela, que acaba de completar 61 anos de vida.

- Xu, parabéns, te desejo toda saúde do mundo! Muito obrigado por ter sido essa excelente mãe para nossa pequena e uma grande amiga. Conta comigo para qualquer coisa sempre! Bjs em todos aí!, escreveu ele na publicação.

Anteriormente, a apresentadora revelou detalhes sobre o fim do relacionamento com Szafir, em Xuxa - O Documentário, do Globoplay. Ela comentou sobre a época do término e contou que estava grávida de seis meses quando teve um atrito com Luciano e a família dele.