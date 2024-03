Charge - 27 de março de 2024

O Grande ABC registrou a segunda morte por dengue no ano, em Diadema. A vítima era um homem e tinha entre 50 e 64 anos. O primeiro óbito na região foi confirmado no início deste mês em Mauá, era uma mulher e tinha entre 35 e 49 anos, segundo última atualização do painel de controle da doença da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Além dos dois registros, outros 10 óbitos em decorrência da doença estão sendo investigados, sendo cinco em São Bernardo, dois em Mauá, um em Santo André, Diadema e Ribeirão Pires. No Estado de São Paulo, 139 pessoas morreram de dengue neste ano.