Leston Junior é o novo treinador do Ramalhão para a Série D

A diretoria do Santo André anunciou ontem a contratação de Leston Junior como treinador para a disputa do Brasileiro da Série D. O profissional tem 44 anos e possui em seu currículo passagens por Botafogo-PB, Mogi Mirim-SP, Santa Cruz-PE, Campinense-PB, Cascavél-PR, entre outros. Já foi campeão paraibano e conquistou acesso à Série C do Brasileiro com o Floresta-CE.

“Muito feliz, honrado e motivado. A expectativa é muito grande para fazer com que o clube tenha uma disputa de Série D dentro da expectativa”, disse Leston.