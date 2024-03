Bellingham evita derrota da Inglaterra nos acréscimos; Alemanha bate Holanda de virada

A Inglaterra contou com a estrela de Jude Bellingham na tarde desta terça-feira para escapar de uma nova derrota (perdeu para o Brasil no sábado) nestes amistosos da Data Fifa. O astro do Real Madrid marcou nos acréscimos do segundo tempo e garantiu o empate de 2 a 2 diante da Bélgica, em partida realizada no estádio Wembley.

Os belgas lideraram o placar por duas vezes. Após erro na saída de bola de Pickford, Tielemans chutou forte de esquerda para fazer 1 a 0 aos dez minutos. Toney deixou tudo igual cobrando pênalti, mas os visitantes voltaram a balançar a rede ainda no primeiro tempo novamente Tielemans.

Na volta do intervalo, a Inglaterra foi com tudo para cima, mas o empate só veio no final. Maddison fez jogada pela esquerda e cruzou para trás. Bellingham bateu de chapa e evitou nova derrota fazendo 2 a 2.

Na Frankfurt Arena, a Alemanha venceu a Holanda de virada por 2 a 1 e encerrou a Data Fifa com aproveitamento de 100% (derrotou a França em seu primeiro compromisso).

Aos quatro minutos, Joey Veermann acertou belo chute e fez 1 a 0 para os visitantes. Embalados pela torcida, os alemães responderam também com bola na rede. Mittelstaedt surpreendeu o goleiro rival em bela finalização e decretou a igualdade: 1 a 1 aos 11 minutos.

A Alemanha foi em busca da virada, mas esbarrou na boa marcação holandesa. Dessa maneira, o gol da vitória veio somente no final do encontro e saiu de um lance chorado. Toni Kroos cobrou escanteio e Füllkrug cabeceou forte. O goleiro Verbruggen ainda foi para tentar a defesa, mas não evitou o 2 a 1.

Em um jogo de cinco gols, a França se reabilitou da derrota sofrida para os alemães e superou o Chile por 3 a 2 em Marselha. Nuñez abriu a contagem no início do confronto, assustando os donos da casa.

A seleção europeia acertou a marcação e virou o duelo em seis minutos com Fofana, aos 19 e Randal Kolo Muani aos 25 minutos. Na volta do intervalo, Giraud aumentou a vantagem enquanto Osorio descontou no fim para o Chile, fechando o placar em 3 a 2.

Com dois gols no segundo tempo, a Eslovenia bateu a seleção portuguesa por 2 a 0. Aos 27 minutos Cerin abriu a contagem para os donos da casa. Logo depois Elsnik voltou a balançar a rede definindo o marcador.