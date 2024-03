Fifa aplica novo transfer ban e Santos fica impedido de contratar por dívida com Krasnodar

As dívidas voltaram a infernizar a vida da nova diretoria do Santos nesta terça-feira. Um mês após se livrar de dívida com o técnico Fabián Bustos e ficar livre para contratar e inscrever jogadores - registrou o goleiro Gabriel Brazão no Paulistão -, o clube recebeu seu segundo transfer ban do ano imposto pela Fifa, agora por dívida com o Krasnodar, da Rússia.

O Santos fez acordo com o ex-treinador no fim de fevereiro para se ver livre das dívidas na Fifa e poder reforçar o elenco ainda mais visando a Série B, mas não conseguiu um acordo com o Krasnodar por causa dos 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 19 milhões) do investimento para trazer o peruano Cueva.

Nesta terça-feira, após notificação da Fifa, o clube revelou que vem negociando com os russos em busca de uma solução amigável, mas admitiu estar encontrando dificuldades para quitar o débito.

"A Fifa aplicou hoje (terça-feira) ao Santos Futebol Clube um novo tranfer ban, em razão de uma antiga pendência com o clube russo Krasnodar. Apesar de reconhecer um certo desgaste por não cumprir dois acordos nas duas gestões anteriores, a atual diretoria dialogou e encaminhou propostas até com garantias de pagamentos no intuito de solucionar a pendência financeira, no firme propósito de resolver o problema. O Clube continuará trabalhando para uma rápida solução", afirmou o Santos.

Enquanto a direção sofre com as contas das gestões passadas, o time mantém o foco somente na partida da semifinal do Paulistão, nesta quarta-feira, diante do Red Bull Bragantino. O experiente volante Diego Pituca prega respeito ao final e prevê uma batalha na Neo Química Arena.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil demais. Chegamos pela última vez na semifinal do Paulista em 2019, faz um tempinho já, mas nossa equipe merece por tudo que estamos trabalhando", disse. "Em 2019 jogamos contra o Carille (treinava o Corinthians) e acabamos perdendo, infelizmente. Mas agora ele está do nosso lado e tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Que a gente consiga fazer um bom jogo amanhã e buscar essa classificação", afirmou o meio-campista.

O time aposta na força da torcida, que esgotou os ingressos. "Bacana demais a gente ver que a torcida comprou a ideia e tem lotado todos os nossos jogos, seja na Vila ou fora dela. Então espero que a gente possa fazer um bom jogo amanhã para conseguir dar alegria ao nosso torcedor que vai comparecer em peso."