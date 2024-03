Poluição. A velha nova história. Que mexe com São Caetano. Que afeta o Grande ABC.

“Poluição, ameaça contra São Paulo”.

Cf. título de artigo do semanário Opinião, 13-6-1975, citando o crescimento desenfreado do Polo Petroquímico do Grande ABC. O jornal batia de frente com o regime militar.

Não ouviram o Pezzolo

Texto: Antonio de Andrade

Autentica estupefação causou em mim a manchete do Diário: "São Caetano é sexta cidade mais poluída do País, cita ranking" (edição de 25-3-2024, reportagem de Kays Bento).

Parecia mesmo que eu estava folheando um exemplar de décadas passadas. Algo como as informações sobre questões ambientais que passei a tomar conhecimento quando fui contratado para trabalhar na Cicpaa em 1965.

A então nascente Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar estava situada num precário galpão localizado na Rua Justino Paixão, tendo em seu comando o futuro prefeito de Santo André, engenheiro Antonio Pezzolo.

Os problemas decorrentes da poluição atmosférica em nossa região vinham de meados da década de 1950 e, com a ampliação do Polo Petroquímico, foram se agravando.

Em 1975 Santo André entraria para o histórico

de episódios críticos de poluição do ar, no caso decorrente das indústrias de fertilizantes, na época instaladas

na Avenida Industrial. Hoje no local estão erguidos inúmeros prédios residenciais.

Como ressalta a matéria do Diário, o problema não está restrito a São Caetano e deve-se, principalmente, à localização e expansão do Polo Petroquímico, localizado em área de entrada de ventos e que distribui as emissões em

direção ao Grande ABC e Zona Leste de São Paulo.

Bem que a Cicpaa se mostrou contrária à expansão do Polo. Acompanhei o combate quixotesco do engenheiro Pezzolo. Ele tentou evitar o que chamava de "crime contra a população do ABC”. Época de exceção. Vigorava o infame AI-5, contra o qual a menor intransigência era classificada como subversão atentatória ao regime "democrático".

Estamos agora próximos do sexagésimo aniversário do golpe de 1964. Sugerem nossos dirigentes evitar protestos e manifestações contra os longos 21 anos de ditadura.

Estranha sugestão, originada inclusive por lideranças que, na época, foram perseguidas, aprisionadas ou coisa pior pela sanha autoritária.

Cabe aos memorialistas relembrar que a tragédia ambiental, como tantas outras, e que nos afligem diariamente, tem origem e responsáveis. A memória social não pode admitir esquecimentos.

NOTA DA MEMÓRIA

Professor Antonio de Andrade alicerça seu artigo com dez documentos divulgados ao longo da história. Destacamos os referentes a 1975:

Em 3-6-1975, o tema poluição foi manchete do Diário: Poluição traz pânico a Santo André.

Dia seguinte, 4-6-1975, o Estadão publicou em editorial: “O grande crime da nossa época”.

Uma charge do Jornal do Brasil, em 5-6-1975, sintetizou todo o problema, na mesma data em que o Diário, em editorial, afirmava: “O problema tende a atingir níveis intoleráveis”.

Quase meio século depois, com a reportagem de Lays Bento, fica claro que o Diário do Grande ABC de 1975 estava corretíssimo.

Crédito da charge 1 – Jornal do Brasil (5-6-1975)

Crédito da foto 2 – Diário do Grande ABC (25-3-2024)

ONTEM E HOJE. Como diz o professor Andrade, chama atenção a incrível semelhança entre a charge do JB e a do Diário: entre as duas, um espaço de quase meio século

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 29 de março de 1994 – ano 36, edição 8659

MANCHETE – Ricúpero não muda plano; Fernando Henrique sai amanhã (30-3-1994).

Rubens Ricúpero, ministro do Meio Ambiente, substituiria FHC na Fazenda e adiantava a manutenção da equipe econômica.

FUTEBOL – Pelo Campeonato Paulista, Santo André 1, Corinthians 1.

Grande ABC e Você

Páscoa do Senhor

Entre os anos 60 e 70, uma época de bastante frio. A família recebia a visita de avós e tios para o almoço tradicional com a famosa sopa de grão de bico. E como era difícil descascar o grão de bico...

Saudades desse tempo.

EM 29 DE MARÇO DE...

1904 – Secretaria do Interior indeferia requerimento da professora Estephania Braga, da escola do bairro dos Meninos (hoje Rudge Ramos, em São Bernardo), pedindo 30 dias de licença.

Do Estadão Acervo, com data de 21-3-1904: no Parque Antarctica eram presos dois gatunos conhecidos da polícia, sendo um deles o célebre Bataicinha.

1979 – Depois de duas semanas em greve, os metalúrgicos do Grande ABC retornavam ao trabalho em normalidade.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Pirajuí. Torna-se município em 1914, quando se separa de Bauru.

Capitais: Salvador, fundada em 1549, e Curitiba, fundada em 1693.

No Maranhão: Barão de Grajaú, Mirador, Chapadinha, São Bernardo e Vargem Grande.

E mais: Abadia de Goiás (GO), Araioses, Aratuba (CE), Ipiranga do Norte (MS), Monte Sião (MG) e São João do Itaperiú (SC).

