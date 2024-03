Nasce um astro pop em São Bernardo. Músico internacional. Mais conhecido no Exterior do que no Brasil. Vários discos e em abril o primeiro LP Mario Rossi Band

O fenômeno do blues brasileiro, Mario Rossi, está cada vez melhor; depois de dois álbuns muito bons (Electric Art e Same Old Street), ele reuniu sete novas faixas que mostram sua contínua maturidade...

Tom Dixon, RAMzine; Reino Unido, 29 de julho de 2021.

A guerra o impediu de entrar na Rússia, mas hoje o são-bernardense Mário Rossi Neto tem sua música na Europa, Estados Unidos, com penetração no Japão.

Chegou tímido aos estúdios do DGABC-TV, apresentado pelo pai, João Lazaro Masini Rossi, professor há 47 anos na ETEC Lauro Gomes. Concedeu uma boa entrevista. Mas só o conhecemos verdadeiramente em seu site: www.mariorossiband.com . Confiram.

DISCOS

No palco, Mario Rossi se transforma. Longos cabelos. Conhece os segredos da guitarra. Vocal perfeito. Canta e compõe rock e blues. Gosta de jazz. Mas diz, humilde, que ainda precisa aprender.

O primeiro disco saiu em 2019, o segundo começou a abrir as portas na Europa, o terceiro mais portas abertas. Veio o quarto disco, em 2023, em CD e digital.

- A convite da gravadora italiana estamos lançando o primeiro LP, com distribuição pela Europa, Estados Unidos e Japão.

O lançamento do LP será em 2 de abril. Mário Rossi não sabe ainda se sairá no Brasil. Mas o seu site trará os links para que as músicas, todas de sua autoria, possam ser ouvidas.

O LP terá a participação do cantor americano Stevie Hill e da cantora brasileira Lu Vitti.

- Embora seja um circuito mais segmentado – blues e rock – consideramos uma verdadeira vitória tudo o que está acontecendo.

JOVEM BATATEIRO

O nascimento no Hospital Príncipe Humberto, o crescimento no bairro dos Casa, entre o Parque Espacial e o bairro Assunção. Os estudos na Escola Estadual Robert Kennedy e no Colégio Sapiens.

- Lá eu levava os discos de rock nas aulas de inglês. Foi o meu contato escolar com a música.

Amanhã, aqui em Memória, a linha do tempo do músico Mário Rossi. No DGABC-TV, o telespectador terá oportunidade de conhecer um pouco da música deste são-bernardense do clã nos Rossi, Masini e Lunardi.

NO AR

A entrevista com Mário Rossi Neto está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no face-book da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

LINHA ASCENDENTE. Mário Rossi no DGABC-TV e no palco: músico confiante, trata riffs, licks e melodias com respeito e sabedoria

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana.

No “Momento Memória”, oito famílias italianas que chegaram a São Bernardo no século 19, mas que se fixaram em Santo André: Apolonio, Balista, Colleoni, Dall’Atonia, Gardesani, Mania, Piagentini e Tonello.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Nesta quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 27 de março de 1994 – ano 36, edição 8658

MANCHETE – Indenização milionária mobiliza servidores

Cinco mil funcionários de Santo André reivindicam perdas salariais desde 1989.

Empregado da Câmara já ganhou ação e vai receber até 100 mil cruzeiros.

PONTO DE VISTA – O poder dos sindicatos.

A vítima da luta pelo poder nos sindicatos é a massa dos trabalhadores.

Artigo de Tito Costa, que na semana passada (22-2-2024) ganhou busto no Largo da Matriz, em São Bernardo.

EM 27 DE MARÇO DE...

1964 – Advogada Márcia Cristina Russi nasce em Santo André. Palmeirense. Nosso braço direito na elaboração do livro sobre os 75 anos do Instituto Municipal de Previdência. Leitora assídua de Memória.

1974 – Iniciados os trabalhos de perfuração no Estádio Bruno Daniel, em Santo André, para colocação de postes de iluminação artificial provisória, o que permitiria a realização de jogos noturnos.

Os cinco mil alunos da Faculdade de Engenharia Industrial (a FEI, de São Bernardo) iniciavam boicote contra o restaurante da escola, cujos preços das refeições eram considerados muito altos.

1979 - Setenta mil metalúrgicos de São Bernardo e Diadema lotavam o estádio da Vila Euclides e decidiam voltar ao trabalho, após 15 dias de greve.

HOJE

Dia Mundial do Circo e do Artista Circense, em homenagem ao palhaço Piolim, que nasceu em 27-3-1897.

Dia Mundial do Teatro

Dia Nacional do Grafite

Dia Nacional da Inclusão Digital

Dia do Reservatório Billings (lei estadual 12.365, de 27-4-2006).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bento de Abreu, Itirapuã, Mairiporã e Presidente Epitácio.

Pelo Brasil: Caldas e São Geraldo (MG), Choró, Fortim e Itaitinga (CE), Magalhães Barata (PA), Ouriçangas (BA) e União da Vitória (PR).

