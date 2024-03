Obituário - 27 de março de 2024

Ana Casa Angeli

(São Bernardo, 2-1-1927 – 24-3-2024)

Dona Ana nasceu no bairro dos Casa, filha de uma das famílias fundadoras da Linha Jurubatuba do Núcleo Colonial de São Bernardo, a família Casa, que dá nome ao bairro.

Os pais também nasceram em São Bernardo: José Batista Casa e Ana Regina Secoli, descendentes de imigrantes italianos.

A jovem Ana foi tecelã. Casou-se com Leone Luiz Angeli, com quem teve quatro filhas: Marli, Marisa, Ivanir e Helia (falecida em 1982). Ela parte aos 97 anos, deixando três filhas, netos, bisnetos e tataraneta. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ

Adelaide Bagnariolli, 98. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hilda Avles de Oliveira, 92. Natural de São José da Tapera (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Memorial Phoenix.

Herasmo Silva, 76. Natural de Montes Claros (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Rago Kohatsu, 66. Natural de Campo Grande (MS). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Encarregado de obras aposentado. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Juvenal de Andrade, 55. Natural de Grão Mogol (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Serralheiro. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jackson Jean Barbosa, 49. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Anderson Ceconello, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pintor. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Dalmi de Morais Rodrigues, 81. Natural de Uruçuca (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo.

Maurício Ronaldo Gerbelli Milanez, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Cleide Maria Rodrigues Alves, 53. Natural de Caetés (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Costureira. Dia 22, em Santo André. Memorial Planalto.

SÃO CAETANO

Antonio de Figueiredo, 99. Natural de Portugal. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Djalma de Oliveira Dourado, 89. Natural de Irecê (BA). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Eguiberto Galvão, 88. Natural de Jacareí (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Augusto Pompermayer, 87. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Martins Primo, 89. Natural de Quixeramobim (CE). Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Iolinda Valentini de Almeida, 87. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Maria de Lourdes Soares da Silva, 81. Natural de Caruaru (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Geralda Maria da Silva Alves, 77. Natural de Caculé (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucimar de Sousa Salles dos Santos, 72. Natural de Mauriti (CE). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Dores da Cruz, 61. Natural de Acaiaca (MG). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Penha Silva de Oliveira, 58. Natural de São Gabriel da Palha (ES). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Olinda de Carvalho Vieira, 66. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 20, em Ribeirão Pires. Crematório Santa Catarina, em Jandira (SP).

RIBEIRÃO PIRES

Lodivina da Silva, 88. Natural de Muzambinho (MG). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Marcelina Ferreira de Oliveira, 79. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Roberto Moreira de Souza, 71. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Maria Aparecida dos Santos, 70. Natural de Urucânia (MG). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Cleonice Silva de Oliveira, 64. Natural de Barreiros (PE). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Gilmar Felix da Silva, 56. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia na Vila Santa Isabel, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Adriano de Godoy Santos, 46. Natural de Mauá. Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Matheus da Rocha Rodrigues, 24. Natural de Mauá. Residia na Vila Moderna, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.